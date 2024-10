Recurso enviado pelo senador Alan Rick garante equipamentos para a Fundhacre

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Nesta terça-feira, 8, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) recebeu equipamentos hospitalares e de informática adquiridos com recursos enviados pelo senador Alan Rick (União Brasil) e outros parlamentares. O total investido ultrapassa os R$ 2,2 milhões.

O diretor Administrativo, Executivo e Financeiro da Fundhacre, Wanderson Bragança, ressaltou que os equipamentos de informática permitirão a implantação do Sistema de Gestão Hospitalar.

“Esse sistema vai, além de operacionalizar, vai trazer melhores índices para a Fundação. Tanto na qualidade do atendimento, no tempo de resposta que o paciente vai estar ali de espera e no tempo que ele vai estar dentro do ambulatório, vai conseguir ainda aumentar o faturamento da Fundação relacionado aos procedimentos que são realizados junto ao Ministério da Saúde. Também vai trazer mais transparência para as filas, tanto para as filas de exames, quanto para as filas de cirurgia. A população, após a implantação desse sistema, vai ter claro e evidente, num portal, a disponibilidade, a quantidade de procedimentos e de recursos que foram alocados em todo o Complexo Fundhacre.” – destacou.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que a chegada dos equipamentos reforça o atendimento médico hospitalar. “Entramos da parte de retaguarda, parte estrutural, tanto o eletrônico, como equipamentos para leitos de terapia intensiva, assim como a parte da lavanderia, que querendo ou não, é um contato importantíssimo dentro de um hospital que previne a transmissão de bactérias e garante a segurança do paciente de uma certa maneira. Essa união de esforços entre o governo e a bancada nos permite realizar esses investimentos.” – pontuou o secretário.

O senador Alan Rick cumpria agenda em Brasília e foi representado pelo seu coordenador de gabinete no Acre, Marcelo Mendes, que lembrou outros investimentos na saúde realizados através do mandato do parlamentar. “Até aqui o senador já destinou mais R$ 175 milhões para o governo e para as prefeituras investirem em saúde. Em agosto, há pouco mais de dois meses, estivemos aqui celebrando o mutirão de cirurgias ortopédicas, 100% custeado com recursos enviados pelo senador, recursos que também contemplam a realização de cirurgias de outras especialidades. A gente viu a emoção das pessoas relatando o fim da espera de 6, de 12 anos. Já estivemos aqui em outras oportunidades para entrega de outros equipamentos e o senador segue o trabalho sempre priorizando a saúde do povo acreano.” – concluiu.

