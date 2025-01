Projetos do Acre são publicados em guia de investimentos da ONU Turismo, em Madri

O turismo no Brasil está em alta e, por isso, é o país homenageado na edição de 2025 da Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, um dos maiores eventos do mundo, que dá largada ao calendário internacional do setor. Com a presença de diversas autoridades internacionais, o guia “Tourism Doing Business: Investindo no Brasil” foi lançado, nesta quinta-feira, 23, com projetos do Acre.

Os investidores de todo o mundo, interessados em oportunidades de investimento no turismo brasileiro, podem contar com a ferramenta, que busca estimular a participação desses empresários no turismo do país. O documento, elaborado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e pela ONU Turismo, apresenta dois projetos do Acre.

Para o secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias, o destaque do Acre com dois projetos no guia de investimento é fundamental para o crescimento do setor no estado.

“O guia de investimentos direcionado aos investidores do mundo inteiro é uma iniciativa importante, e ter dois projetos do Acre na ferramenta é ainda mais, porque

contribui com a visibilidade do nosso estado e aponta quais investimentos os interessados no setor podem fazer. Na Região Norte, apenas três projetos foram incluídos e dois foram do Acre, relacionados ao nosso Rio Crôa e ao Seringal Cachoeira, que são destinos importantes do nosso turismo”, ressalta.

O documento aborda aspectos legislativos, além de fiscais e incentivos que favorecem o investimento do exterior. A ferramenta destaca também vantagens e o potencial de crescimento e estabilidade econômica, e a grande variedade natural e cultural presente no país.

Projetos no guia “Tourism Doing Business: Investindo no Brasil”

O documento aponta destinos turísticos que podem receber investimentos internacionais em todas as regiões do país. No Acre, estado da Região Norte, dois projetos foram registrados: no Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul, e no Seringal Cachoeira, em Xapuri.

O chefe do Departamento de Gestão do Turismo, Jackson Viana, explicou que os projetos escolhidos fazem parte de um portfólio de projetos para captação de recursos.

“O Ministério do Turismo, no último trimestre do ano, passado encaminhou ofício aos secretários de estado de Turismo para verificar quais estados teriam interesse em enviar projetos de investimentos no setor em suas regiões. Como nós temos um portfólio de projetos para captação de recursos, o secretário escolheu dois desses projetos para serem submetidos”, ressaltou.

Viana também destacou que foi necessário atender a diversas orientações do Ministério do Turismo. “Graças ao empenho da nossa equipe, ficamos felizes deles terem sido selecionados para compor esse guia internacional”, finalizou.

A ferramenta aponta que o Rio Crôa é uma iniciativa de turismo fluvial ambientalmente responsável, economicamente viável e atrativo para os turistas. No documento, o projeto aponta para a aquisição de embarcações equipadas com painéis solares.

Com relação ao Seringal Cachoeira, no município de Xapuri, o projeto é direcionado a revitalização do espaço, que promove o turismo de base comunitária, gera oportunidades de renda, fortalece a economia local e aumenta a autonomia dos moradores da comunidade.

Os dois espaços são tradicionais nos respectivos municípios e de suma importância para o turismo do estado. A comunidade do Rio Crôa, durante o recesso de fim de ano de 2024, recebeu mais de 2.500 pessoas, com estimativa de 200 pessoas por dia. Já o Seringal Cachoreira é um dos atrativos do ecoturismo que estimula o contato com a floresta.

