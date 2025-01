Rede Pública de Comunicação prepara cobertura do Campeonato Estadual de Futebol Profissional

Por Paulo Henrique Nascimento

O governo do Estado investe nos clubes para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol Profissional e também em uma cobertura, por meio da Rede Pública de Comunicação. A Rádio Difusora Acreana (1400 AM), emissora mais tradicional do Acre, e a Rádio Aldeia (96.9 FM) estão com transmissões programadas para a temporada de 2025.

“Vamos transmitir todos os jogos do campeonato na Difusora e na Aldeia. Fechamos esse planejamento com o objetivo de deixar os nossos ouvintes bem informados”, comentou o gerente de esportes, jornalista Alberto Casas.

Em todo o Estado

O diretor da Rádio Difusora Acreana, jornalista Jefson Dourado, garantiu uma cobertura completa também nas rádios do interior pela Rede Pública de Comunicação.

“O esporte é uma das nossas prioridades. O Estadual desperta o interesse dos ouvintes e a orientação da secretária Nayara Lessa, é entregar a melhor cobertura desse produto importante nas onze emissoras da rede pública de comunicação do Estado. O mesmo vai acontecer nas competições regionais e nacionais. Sempre que um time acreano estiver em campo, nossa cobertura será total. É a demonstração de que o governo do Acre, por meio das rádios públicas, vai levar toda a emoção do esporte mais amado para todo o estado”, afirmou Jefson Dourado.

Profissionais experientes

A equipe da Difusora e Aldeia terá, para a cobertura do Estadual, os narradores Zezinho Melo e Otávio Damasceno, os repórteres Alberto Casas e Paulo Roberto e o comentarista Raimundo Fernandes.

“A Difusora tem uma tradição de mais de 50 anos na cobertura do futebol acreano. Este ano, teremos, ainda, essa integração e isso significa muito e também aumenta a nossa responsabilidade para realizar um grande trabalho”, declarou o experiente Zezinho Melo.

