Prorrogado prazo para retirada de pulseiras da palestra do ex-jogador Zico até as 14 horas desta segunda





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), prorrogou até esta segunda-feira, 15, às 14 horas, o prazo para retirada das pulseiras de acesso à palestra do ex-jogador Zico, em Rio Branco. A entrega será realizada no hall da Biblioteca Pública.

Segundo o secretário de governo, Luiz Calixto, a decisão foi tomada para atender quem se inscreveu, mas ainda não buscou a credencial. “Estamos dando essa última oportunidade para que ninguém que garantiu sua inscrição fique de fora do evento. Mas é fundamental que todos retirem a pulseira dentro do prazo, pois no local do evento não haverá entrega de pulseiras ”, destacou.

Calixto reforçou ainda que a inscrição online, por si só, não assegura a participação. “Somente a inscrição não garante o acesso. É indispensável estar devidamente credenciado com a pulseira, que está sendo entregue mediante apresentação de documento de identificação”, explicou.

A palestra ocorre nesta segunda-feira, 15, no Ginásio do Sesc, em Rio Branco, com abertura dos portões às 16 horas. O evento é uma iniciativa do governo do Acre para fortalecer lideranças, trazendo como exemplo o ídolo do futebol brasileiro. “O Zico é inspiração, disciplina e superação. Queremos que sua história motive nossos jovens e adultos a acreditarem no seu potencial de liderança”, afirmou Calixto.

