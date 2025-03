Protocolo de classificação para dengue na UPA da Sobral otimiza atendimento e reduz complicações

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral Franco Silva, localizada na região da Baixada do Sol, em Rio Branco, tem se destacado pela implementação de um protocolo de classificação de risco para o atendimento de casos de dengue, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, iniciado no mês de fevereiro. Esse procedimento visa otimizar o tempo de resposta e a qualidade do atendimento, especialmente em um período de intensificação das chuvas, quando as doenças sazonais, como a dengue, se tornam mais prevalentes.

Simone Prado, gerente-geral da UPA, explicou como a unidade tem se preparado para essa demanda crescente por meio do novo processo de classificação, recebendo, inclusive, visita in loco da Força Nacional para avaliar o fluxo estabelecido, o que reforça a seriedade e a eficácia do sistema adotado.

“A UPA da Sobral já tem 10 anos que presta esse serviço aqui na região da Baixada, com pronto atendimento 24 horas, oferecendo exames laboratoriais, eletrocardiograma com laudo. Com a chegada do período de intensificação das chuvas, enfrentamos também as doenças sazonais, que são a dengue e as arboviroses. Então, nossa equipe está preparada com um fluxo diferenciado só para dengue e com um sistema de classificação que segue as recomendações do Ministério da Saúde”, afirmou Simone.

A intervenção precoce, desde a entrada do paciente na unidade, garante um atendimento mais assertivo e diminui as chances de complicações graves. Dentre as avaliações, os pacientes com sinais de choque são classificados no grupo D e necessitam de internação imediata, enquanto os com sinais de alarme são automaticamente classificados no grupo C, com a necessidade de internação por, no mínimo, 24 horas, além de monitoramento rigoroso.

“O município faz uma triagem inicial e a gente vem na retaguarda para atendimentos mais graves. O atendimento da dengue é diferente dos atendimentos tradicionais, onde a gente leva em consideração outros sinais clínicos. O que é importante a gente sempre lembrar é buscar os sinais de alerta e os sinais de choque, que são os que fazem com que a gente coloque cada paciente dentro do seu grupo de risco com a sua devida atenção. Assim, conseguimos otimizar o atendimento e diminuir a chance de progressão ruim do quadro clínico do paciente”, reforçou Katherine Guimarães, médica da emergência da UPA.

“Eu trouxe ela porque observei manchas vermelhas no corpo e ela tem reclamado que estão coçando. Além disso, tem sentido febre e está vomitando, tô achando que pode ser dengue. Já tá com uns 40 minutos desde o primeiro atendimento de triagem, mas considero um tempo razoável, e fui bem atendida”, destacou Emanuelly Freitas, mãe de Lívia, de 3 anos, que estava recebendo o atendimento.

O protocolo de triagem adotado pela UPA da Sobral tem demonstrado ser um modelo eficiente, que garante uma resposta mais rápida e precisa diante da crescente demanda por atendimento de casos de dengue.

Atenção aos sintomas da dengue

Durante o período de chuvas e com o aumento de casos de dengue, é importante estar atento aos sintomas, como febre alta, dor no corpo, manchas vermelhas, vômitos e sangramentos. Caso apresentar sintomas, é essencial a busca pela devida unidade de saúde, de acordo com o agravamento.

UBS (Unidade Básica de Saúde): Para casos leves, como febre e dor no corpo, sem sinais de complicação grave. Na UBS, o paciente será avaliado e, se necessário, encaminhado para a UPA.

Para casos leves, como febre e dor no corpo, sem sinais de complicação grave. Na UBS, o paciente será avaliado e, se necessário, encaminhado para a UPA. UPA (Unidade de Pronto Atendimento): Para casos moderados, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes ou sinais de alarme (ex: sangramentos leves, diminuição da urina). A UPA oferece atendimento 24 horas e triagem eficaz para casos que exigem monitoramento e internação. Além da UPA da Sobral, a capital acreana possui mais duas UPAs à disposição da população.

Para casos moderados, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes ou sinais de alarme (ex: sangramentos leves, diminuição da urina). A UPA oferece atendimento 24 horas e triagem eficaz para casos que exigem monitoramento e internação. Além da UPA da Sobral, a capital acreana possui mais duas UPAs à disposição da população. Pronto-Socorro: Para casos graves e urgentes, como sinais de choque (dificuldade respiratória, pressão arterial muito baixa, confusão mental) ou complicações severas. O Pronto-Socorro deve ser procurado quando há risco imediato à vida e é necessária intervenção intensiva.

