Diante das cheias dos rios, governo do Acre debate plano de ação de enfrentamento às enchentes no estado

O governo do Acre está em alerta para as chuvas que atingem o estado e está preparado para apoiar as famílias num possível transbordamento dos rios.

A vice-governadora e também secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, liderou uma reunião nesta quinta-feira, 6, com secretários de Estado para discutir ações conjuntas do plano de ação da Defesa Civil estadual.

Nesta quinta, os rios do Acre atingiram a cota de alerta. “O momento exige planejamento para garantir segurança às pessoas. Discutimos um plano de ação conjunto para enfrentar esses problemas recorrentes na nossa região. Estamos preparados, em parceria com as prefeituras, para dar o suporte a todas as famílias que forem atingidas”, detalhou Mailza.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, Carlos Batista, disse que a previsão para março e abril é de chuvas em todo o estado, e o monitoramento vem sendo feito desde janeiro.

“A Defesa Civil vem acompanhando, desde janeiro, as inundações, alagamentos e enxurradas em todos os municípios do estado e na capital. O nível do Rio Juruá está muito próximo de atingir a cota de transbordamento, e nós estamos trabalhando para atender às famílias que precisarem”, destacou Batista.

Hoje o Rio Juruá atingiu 13 metros e está perto da cota de transbordamento. Batista informou que nesta sexta-feira, 7, uma equipe da Defesa Civil vai para Cruzeiro dar suporte às famílias que forem atingidas.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, disse que a Sema faz um monitoramento em tempo real, por meio da Sala de Situação do Cigma e envia os dados para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e prefeituras, para elaboração dos planos de contingência.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos, esclareceu que todos os municípios onde há unidades da corporação estão com o plano de ação pronto. “As equipes já estão treinadas para dar respostas no atendimento emergencial. Hoje, temos equipes em Cruzeiro do Sul, oferecendo apoio para a prefeitura, num trabalho conjunto com a Defesa Civil e os demais órgãos que são os agentes ambientais”, disse.

Participaram a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa; a secretária adjunta de Planejamento, Kelly Lacerda; a presidente do Deracre, Sula Ximenes; a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata Silva; e os secretários de Governo, Luiz Calixto, e o adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros.

Situação dos rios do Acre nesta quinta-feira, 6, segundo a Defesa Civil Estadual

Rio Juruá – 12,94 m – taxa de transbordo: 13m

Rio Iaco – 13,19m / taxa de transbordo: 15,20m

Rio Envira – 10,08m / taxa de transbordo: 12m

Rio Tarauacá – 7,30m / taxa de transbordo: 9,50m

Rio Purus – 13,80m / taxa de transbordo: 14m

Rio Acre – 11,87m / taxa de transbordo: 14m

Rio Abunã – 12,57m / taxa de transbordo: 12,50

Visualizações: 54