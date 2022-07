Rede de farmácias aponta aumento em mais de 700% na venda de autotestes de Covid no AC entre maio e junho

O Acre registrou um salto nos números de Covid-19, entre os meses de maio e junho deste ano. Com isso, a venda de autotestes também teve um aumento significativo neste período, que foi de 771%.

Os dados são da rede de farmácias Pague Menos, que apontou 138 autotestes vendidos em maio contra 1.203 em junho. Além disso, os dados também mostram a quantidade de testes realizados por farmacêuticos que passaram de 332 em maio para 2.752 em junho.

A rede informou que a tendência de crescimento nos números de exames realizados se mantém nos primeiros dias de julho.

Os autotestes são uma forma de diagnosticar o coronavírus em caso de suspeita de infecção. E é parecido com o teste rápido de antígeno, mas pode ser feito por leigos, em casa.

O kit vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o swab — uma espécie de cotonete usado para a coleta nasal, a mais comum.

Entenda como funciona o autoteste para detectar Covid

Casos de Covid no Acre

O aumento das vendas não é diferente dos números de casos positivos registrados nos dois últimos meses. Que foi de nova alta em junho. Um balanço feito de acordo com os boletins diários da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que uma elevação em mais de 400% no mês de junho com relação a maio.

Além disso, depois de dois meses sem registrar mortes pela doença, o estado também voltou a registrar óbitos no boletim de 29 de junho que encerrou com o registro de 1.084 casos positivos, enquanto maio teve 190.

Nos primeiros dias de julho, a situação não tem sido diferente, já que em seis dias o Acre já tem 1.971 novos casos de Covid confirmados superando todo o mês de junho.

Desde o início da pandemia já são 128.166 pessoas infectadas pela doença e 2.005 óbitos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp