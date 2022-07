Menino de 8 anos morre soterrado durante brincadeira em ramal que passa por obras no interior do AC

Uma brincadeira entre irmãos terminou em tragédia nessa quarta-feira (6) na Vila Retiro, comunidade Bonal, zona rural de Senador Guiomard, interior do Acre. O pequeno Davi Lucas Rodrigues da Silva, de 8 anos, morreu soterrado em um ramal que passa por obras feitas por uma equipe da Secretaria de Obras da cidade.

Conforme a prefeitura, o local está sinalizada para evitar passagem de veículos e pessoas, uma vez que estava com máquinas pesadas fazendo o trabalho de terraplanagem. No final da tarde dessa quarta, os operadores das máquinas foram surpreendidos quando uma das crianças apareceu pedindo socorro e avisando que o irmão estava debaixo do bloco de barro.

Os trabalhadores conseguiram retirar Davi ainda com vida e, segundo a prefeitura, a criança foi levada a uma unidade de saúde da Vila Campinas, que fica mais próximo ao local do acidente. Mas, o menino não resistiu aos ferimento e morreu no local.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. Ao g1, o delegado da cidade, Carlos Bayma disse que vai ser aberto um inquérito policial para apurar o caso.

“Vamos verificar se houve alguma irregularidade. A equipe da Polícia Civil foi ao local nesta quinta [7] e vamos ouvir os pais e também os operadores das máquinas para entender o que aconteceu de fato”, disse o delegado.

A prefeitura de Senador Guiomard disse que trata o caso como uma tragédia e que tem dado toda assistência à família. “É com profundo pesar que a administração pública de Senador Guiomard se solidariza com a família do Davi Lucas Rodrigues da Silva, que faleceu na tarde desta quarta-feira (6), vítima de um trágico acidente ocorrido na Vila Retiro, comunidade Bonal. Rogamos a Deus que neste momento triste, conforte o coração dos familiares e amigos”, disse em nota.

