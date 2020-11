Reeleição de Fernanda Hassem e Carlinho do Pelado em Brasiléia refaz história política na fronteira

O ALTO ACRE

Com os resultados definidos em todo o Brasil, as surpresas vêm aparecendo após 100% das apurações. No Acre e no interior, muitos que achavam eleitos e quem não achava, estão comemorando de um lado, com a tristeza do outro.

As previsões da Capital do Acre após altas e baixas nas pesquisas, Tião Bolacom e a atual prefeita irão disputar o segundo torno, que acontecerá no dia 29 próximo.

Tião Bocalom teve 87.987 dos votos (49,58) e Socorro Neri 40.250 (22,68%),configurando o 2º turno em Rio Branco.

Na regional do Alto Acre, compostas pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri, três candidaturas do Partido dos Trabalhadores (PT), foram eleitos e reeleitos. Em Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes do PSDB. Junto com seu vice, professor Soares do PROS.

Sergio Lopes e Professor Soares, foram eleitos com 44,09%, somando 3.984 dos votos. O candidato pelo PSL, ficou com 36,83%, lhe somando 36,83%, somando 3.328 dos votos válidos. A candidata do PT, professora Neide Lopes, ficou com 10,88%, somando 983 votos. O atual prefeito que tentava sua reeleição, ficou 8,20%, somando 741 votos válidos.

Em Brasiléia, a atual prefeita Fernanda Hassem do Partido dos Trabalhadores (PT), foi reeleita com seu vice, Carlinho do Pelado (PSB), com 59,46% somando 7.651 votos válidos. Leila Galvão do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ficou com 35,67%, somando 4.590 dos votos. Manoel Prete do PSDB, somou 4,87% totalizando apenas 627 votos.

Em Xapuri, Bira Vasconcelos do PT, conseguiu sua reeleição com 43,37 dos votos válidos, somando 3.815 votos. Carla Mendonça do PP, ficou com 26,58%, somando 2.338 votos. O advogado Carlos Venícius do MDB, ficou com 16,40%, somando 1.443 votos, seguido de Gessi Capelão, que ficou com 13,65%, somando 1.201 votos.

A pequena cidade de Assis Brasil, lclaizada no extremo Norte do estado do Acre, na tríplice fronteira, o Partido dos Trabalhadores voltou ao executivo depois de duas legislaturas. O Professor Jerry Correia foi eleito com 33,22%, somando 1.583 votos.

O candidato do PSD, Zé do Posto, ficou com 22,71%, somando 1.082 votos. O atual prefeito, o Zum do PSDB, ficou com 20,23%, somando 964 votos.

O candidato Pilique do PCdoB, ficou com 15,72%, somando 749 votos. Por fim, o candidato do MDB, João Júnior, ficou com 8,12%, somando 387 votos.

