Caminhão roubado no Acre é recuperado na Bolívia e polícia investiga atuação de quadrilha

Na manhã desta quarta-feira (11), Forças de Segurança do Estado com apoio da Polícia Nacional Boliviana, recuperaram um caminhão guincho que havia sido roubado na última terça-feira (10) em Senador Guiomard.

O veículo estava atolado e foi abandonado em uma estrada que liga a Vila Evo Morales ao Departamento de Pando, na Bolívia a 120 km distante do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

O delegado de Placido de Castro, Danilo Regis, disse que ações em conjunto com a polícia boliviana têm ocorrido com frequência. “Esse trabalho é desenvolvido de forma conjunta e tem dado resultado positivo em nossas ações de combate à criminalidade”, pontuou.

O caminhão foi conduzido à delegacia e em seguida será restituído o proprietário. Ainda de acordo com o delegado, as investigações devem continuar no sentido de identificar pessoas de uma quadrilha que age na região no cometimento de crime de roubo de veículos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...