“Retorno vem nas eleições”, diz policiais civis insatisfeitos com a desvalorização do governador Gladson Cameli com a categoria

Da Redação

O governador Gladson Cameli tentou fazer média com os policiais civis, com uma publicação na rede social em alusão ao Dia do Polícia Civil e Militar, mas foi duramente criticado por não cumprir as promessas de campanha com a categoria e desrespeitar os acordos firmados no tocante a valorização salarial da classe, durante votação na Assembleia Legislativa do Acre.

Além de ser muito criticado pelos agentes de polícia , o espaço de comentários da rede social do governador também serviu de incentivo para os descontentes declarar apoio ao deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), pré-candidato a governador do Acre.

Uma policial escreveu o seguinte comentário na publicação do governador. ” Não adianta os parabéns, depois do destrato com a nossa categoria, o retorno vem nas eleições! @dr_Jenilson para governador”.

Outro agente escreveu. ” A categoria não esquecerá a forma covarde como fomos tratados por esse Governo. #foraGladson #@dr_jenilson”.

A insatisfação dos agentes de segurança pública com o governador é devido a falta de valorização dos servidores e a forma truculenta como foi feito a votação do PL do reajuste salarial na Aleac.

Diferente do deputado estadual Jenilson, que esteve sempre ao lado da categoria na Aleac, inclusive propôs o aumento de 10% para todos os servidores públicos do estado, o governador e sua base, foram intransigente com os servidores públicos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp