Revitalização do Palácio Rio Branco entra na fase final de execução





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), avança nesta semana para a fase final dos serviços de restauração do Palácio Rio Branco e das praças Eurico Dutra e dos Seringueiros. A revitalização alcançará todos os setores do prédio, com serviços de pintura e novas instalações elétricas e hidráulicas, além de aperfeiçoamentos na climatização.

Os serviços se concentram, neste momento, nas substituições das últimas janelas, além do lixamento do piso de taco para aplicação de verniz. Também será realizada a troca dos vidros danificados da claraboia.

De acordo com a engenheira civil e fiscal do serviço, Ana Carolina Fernandes, outra etapa em andamento é a adequação das escadarias. Foi iniciada a substituição total do granito da escada principal. O granito da escada frontal, que havia sido removido, foi reaproveitado nas escadas laterais. Nesta quarta começaram as instalações dos novos aparelhos de ar-condicionado.

“Estamos em uma fase de acabamentos, como a aplicação do verniz no piso, a instalação das janelas e a finalização da escadaria principal. Esses detalhes são fundamentais para garantir tanto a preservação histórica quanto a funcionalidade do prédio”, destacou.

A instalação do elevador também está prevista para iniciar ainda nesta semana. A empresa responsável já realizou a passagem do cabeamento e retorna nos próximos dias para dar continuidade à manutenção e montagem do equipamento.

Na área externa, a praça frontal já está com os pisos concluídos e o obelisco recebeu nova pintura, reforçando o cuidado com os detalhes do espaço histórico.

O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, destacou o compromisso da gestão estadual visando à entrega da obra.

“O governador Gladson Camelí tem se empenhado para assegurar uma melhor estrutura para os prédios históricos e culturais do nosso estado. Essa obra só está sendo possível também graças à emenda destinada pela então senadora e hoje vice-governadora, Mailza Assis. Estamos chegando à reta final de um trabalho que preserva as características originais dessa obra emblemática”, afirmou.

O investimento é de aproximadamente R$ 3 milhões, fruto de emenda parlamentar da então senadora e atual vice-governadora Mailza Assis, disponibilizada por repasse do Orçamento Geral da União (OGU).

