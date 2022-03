Rio Acre poderá alcançar cota de alerta na fronteira nas próximas 48 horas

O Alto Acre

O nível do Acre nas últimas horas vem subindo rápido após as chuvas do final de semana. No município de Assis Brasil, foi registrado quase 10 metros, mas começou a recuar no decorrer do dia desta segunda-feira, dia 21.

No entanto, cidades que também são banhadas pelo rio, como Brasiléia que tem maioria de seus bairros próximos, poderão ter um susto nas próximas 48 horas. No início do dia, as réguas da Agencia Nacional de Águas – ANA, localizada na cidade de Epitaciolândia, marcavam pouco acima de 8 metros.

Já no início da tarde, passavam de 8,60 centímetros. O Secretário de Obras do Município de Brasiléia, Francisco Lima, comentou que a prefeitura vem acompanhando de perto e está contando com o apoio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A esquerda no lado de Epitaciolândia, a margem do rio, as réguas de medição em amarelo com o nível de 8 metros quase todo coberto.

O alerta fica para Rio Branco, que vem registrando cerca de 12 metros e está em estado de alerta. A Capital do Acre irá receber muita água nos próximos dias, uma vez que tem muitos afluentes que desaguam no Rio Acre, além das fortes chuvas.

Em Tarauacá, segundo o jornalista Raimundo Accioly, através de seu Blog, conta que o Rio Tarauacá, volta a transbordar e já está a 1,45m acima da cota de Alerta, que é de 8,50m e 0,55m da cota de transbordamento, que é de 8,50m. As informações são de Coordenadoria da Defesa Civil no município.

A cota de alerta em Brasiléia é de 10,30 e transbordamento seria acima dos 12 metros. Com a vazante sendo registrada em Assis Brasil, se espera baixar até o final de semana.

Mais informações a qualquer momento.

