Noticias da Fonteira

Acre

Rio Acre supera cota de transbordamento na capital e governo reforça monitoramento em todo o estado

dez 27, 2025


Em razão do grande volume de chuvas registrado nos últimos dias, o Estado permanece em alerta e intensificou o monitoramento dos rios em todo o território acreano. Ao meio-dia deste sábado, 27, o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento na capital, Rio Branco, e atingiu 14,17 metros.

Rio Acre atinge marca de 14,17 metros e ultrapassa cota de transbordamento. Foto: Alefson Domingos/Secom

Além do Rio Acre, outros afluentes também preocupam o governo estadual e seguem sob monitoramento constante. No município de Tarauacá, o rio de mesmo nome marca 9,35 metros, ficando a apenas 15 centímetros da cota de transbordamento, que é de 9,50 metros.

Já em Santa Rosa do Purus, o rio Purus apresenta nível elevado, com 8,57 metros. No município, o nível máximo de alerta é de 9 metros, o que reforça a atenção da Defesa Civil e demais órgãos estaduais diante da possibilidade de elevação nas próximas horas.

Na capital, águas do Rio Acre começam a atingir ruas e bairros. Foto: Alefson Domingos/Secom

Segundo o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, o sistema estadual de proteção, que reúne todas as instituições do governo, permanece de prontidão para atender às demandas que possam surgir.

“O Estado está preparado para apoiar as defesas civis municipais. No momento, nenhuma família foi retirada em decorrência da cheia do Rio Acre. Os desabrigados em Rio Branco, um total de dez famílias que estão abrigadas em uma escola municipal, foram removidos em razão das enxurradas dos igarapés”, explica o coronel.

Coronel destaca atuação do governo do Acre neste momento inicial. Foto: Jean Oliveira/Defesa Civil

Além disso, Batista afirma que o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) também intensificou a atuação nos últimos dias e tem atuado em conjunto com os demais órgãos para auxiliar na retirada de pessoas já atingidas pelas águas.

“Toda a estrutura da Defesa Civil está pronta e o Corpo de Bombeiros também já está de prontidão para qualquer eventualidade, não somente aqui na capital, mas em qualquer outro município, para atender de forma imediata as famílias que vivem nessas áreas de risco”, declara.

Bombeiros militares atuam na remoção das famílias que moram em locais que apresentam risco. Foto: José Caminha/Secom

Plano de Contingência

Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e resposta aos impactos das chuvas registradas nos últimos dias, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis presidiram, nesta sexta-feira, 26, uma reunião de alinhamento do Gabinete de Crise, realizada na Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).

O encontro reuniu órgãos estaduais e instituições direta ou indiretamente envolvidos na agenda ambiental e na gestão de riscos, com foco no aumento do volume de chuvas e na execução do Plano de Contingência do Estado do Acre.

“Essa reunião é de extrema importância pois demonstra a antecipação de nossas ações. Peço para todos do governo do Acre que não percamos tempo, vamos fazer nosso dever sem medir esforços. Agradeço a presença de todos e vamos fazer de tudo para proteger nossa população”, afirmou o governador.

Governador e vice-governadora convocaram a reunião para garantir a melhor atuação do Poder Público. Foto: José Caminha/Secom

A vice-governadora Mailza, que também responde pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), destacou a importância do Plano de Contingência estadual. O documento estabelece estratégias, ações e rotinas de enfrentamento com base nos cenários de risco e nas vulnerabilidades já identificadas.

“Pelo volume de chuva dos últimos dias, estamos unidos com toda a estrutura do governo e organizados para dar uma resposta rápida à população. O momento requer atenção de todos”, completou Mailza.









The post Rio Acre supera cota de transbordamento na capital e governo reforça monitoramento em todo o estado appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governador Gladson Camelí e vice Mailza realizam reunião de alinhamento para enfrentar impacto das chuvas e reforçar Plano de Contingência

dez 27, 2025
Acre

Governo do Acre intensifica monitoramento dos rios e auxiliam famílias atingidas

dez 26, 2025
Acre

Polícia Civil identifica suspeito e representa por prisão preventiva no caso Moisés Alencastro

dez 26, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Rio Acre supera cota de transbordamento na capital e governo reforça monitoramento em todo o estado

27/12/2025 Frankly
Política

Emenda do deputado Coronel Ulysses garante van para projeto social que atende crianças em situação de vulnerabilidade em Rio Branco

27/12/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil prende homem investigado por agredir violentamente companheira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

27/12/2025 Frankly
Acre

Governador Gladson Camelí e vice Mailza realizam reunião de alinhamento para enfrentar impacto das chuvas e reforçar Plano de Contingência

27/12/2025 Frankly