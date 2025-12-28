Vice-governadora Mailza entrega van para fortalecer ações sociais e ampliar atendimento a crianças e famílias no bairro Aroeira





A vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, realizou neste sábado, 27, a entrega de uma van para a Associação Tenda de Deus (Atende), em solenidade realizada na quadra do bairro Aroeira, na regional do Calafate, em Rio Branco. O veículo vai reforçar as ações sociais desenvolvidas pela entidade, que atende crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A van foi adquirida por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 343 mil, destinada pelo deputado federal Coronel Ulysses, e será essencial para o transporte dos alunos para aulas de música, dança e escolinha de futebol, além de apoiar as atividades recreativas, educativas e de alimentação realizadas semanalmente na comunidade.

Durante a entrega, Mailza destacou que a iniciativa representa a concretização de um compromisso social com quem mais precisa.

“Além da realização do sonho da comunidade, também é a realização do nosso sonho enquanto governo, porque vemos os serviços chegando onde realmente fazem a diferença. Lazer, educação, cultura e esporte transformam vidas. Nosso compromisso é continuar investindo nessas ações, principalmente por meio das associações, que muitas vezes conseguem chegar onde o Estado não alcança”, afirmou.

A vice-governadora ressaltou ainda a importância das parcerias com entidades comunitárias, igrejas e grupos voluntários. Segundo ela, essas instituições desempenham um papel fundamental na proteção social e na formação cidadã.

“Estamos formando cidadãos, crianças e jovens para o bem, para uma vida adulta de exemplo. Isso transforma toda a sociedade. O poder público precisa fortalecer essas associações que fazem o trabalho mais necessário, que é cuidar das pessoas”, completou, reafirmando o compromisso com a comunidade do bairro Aroeira e outras regiões que enfrentam vulnerabilidades.

Autor da emenda parlamentar, o deputado federal Coronel Ulysses enfatizou que o recurso foi destinado após conhecer de perto a realidade da comunidade e o trabalho desenvolvido pela Atende.

“Estamos falando de ajudar quem mais precisa, em bairros carentes, onde instituições fazem voluntariamente um trabalho que muitas vezes o Estado não consegue realizar sozinho. Esse veículo vai garantir que essas crianças tenham acesso ao esporte, à arte, à música, ao futebol. É um recurso que chega na ponta e beneficia não só as crianças, mas também suas famílias, trazendo esperança e afastando esses jovens de situações de risco”, destacou.

Associação atende 80 crianças e adolescentes do Aroeira

A presidente da Associação Tenda de Deus (Atende) Edna Bessa, falou sobre a importância da conquista. Segundo ela, mais de 80 crianças são atendidas semanalmente pela entidade, que oferece café da manhã, atividades educativas, visitas às famílias e ações de apoio social.

“Essa van é fruto de muitas orações. É uma resposta de Deus. Agora poderemos buscar as crianças, organizar melhor as turmas por faixa etária e ampliar nossos projetos de música, dança e outras atividades. Nosso objetivo é tirar essas crianças da ociosidade, da rua, e oferecer oportunidades, cuidado e amor”, afirmou.

O veículo também será utilizado para o deslocamento das equipes técnicas, atendimento itinerante e transporte de materiais, garantindo a execução das ações finalísticas de proteção social desenvolvidas pela associação. A iniciativa reforça a atuação da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) no fortalecimento das parcerias com organizações da sociedade civil, ampliando o alcance das políticas públicas e promovendo mais dignidade para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.























The post Vice-governadora Mailza entrega van para fortalecer ações sociais e ampliar atendimento a crianças e famílias no bairro Aroeira appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...