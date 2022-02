Rio Acre tem vazante em Rio Branco, mas segue acima da cota de alerta — Foto: Jardy Lopes/Arquivo pessoal

O Rio Acre apresentou sinais de vazante nas últimas horas e amanheceu com 13,80 metros às 6h desta terça-feira (21), em Rio Branco. Apesar da baixa, o nível do manancial ainda está acima da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Bairros atingidos:

Seis de Agosto

Base

Habitasa

Ayrton Senna

Na última medição feita nessa segunda (21), às 18h, o rio estava com 13,90 metros. Com previsão de chuvas volumosas para esta terça em todo o estado, a Defesa Civil Municipal segue em alerta para o caso de nova subida das águas e necessidade de remoção de famílias.

“Tivemos uma retração de 10 centímetros em 12 horas, mas se formos comparar com as últimas 24 horas temos ainda um aumento de 4 centímetros. Além disso, temos muita água no Riozinho do Rôla, que pode estabilizar ou até aumentar nas próximas horas”, disse o comandante da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Rio Acre em Rio Branco está acima da cota de alerta — Foto: Jardy Lopes/Arquivo pessoal

Mesmo com sinais de vazante, Defesa Civil Municipal segue com organização e construção de abrigo no Parque de Exposição Wildy Viana. Ao todo estão sendo providenciados 80 abrigos, sendo 30 no parque e 50 em escolas.

“O abrigo está em construção, ontem tivemos remoção de uma família, mas para casa de parentes, e estamos monitorando ao menos sete famílias nesse momento, que estão em risco eminente também, sendo quatro do bairro Seis de Agosto, duas da Base e um da Habitasa”, concluiu.

O Rio Acre ultrapassou a cota de alerta, que é de 13,50 metros, na medição das 12h dessa segunda (21) quando marcou 13,89 metros, em Rio Branco. Apenas uma família do bairro Seis de Agosto ficou desalojada – encaminhada para casa de familiares até o momento.

00:00/00:00

Erro ao carregar o recurso de vídeo.

Ocorreu um problema ao tentar carregar o vídeo. Atualize a sua página para tentar novamente.

Acesso gratuito

Faça seu login grátis e tenha acesso ilimitado às exclusividades G1

Rio Acre tem vazante em Rio Branco, mas segue acima da cota de alerta

Enchente no Acre

Pelo menos cinco cidades do Acre foram atingidas pela cheia dos rios nessa segunda (21). Entre elas a capital, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Jordão e Cruzeiro do Sul.

Em Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome transbordou na tarde dessa segunda, mas nenhuma família precisou sair de casa. Nesta terça (22), o manancial marcou 9,95 metros, e está com 45 centímetros acima da cota de transbordo, que é de 9,50 metros.

No Jordão, que teve cerca de 60% da cidade inundada após o rio marcar 8,75 metros, as águas vazaram quase 3 metros nas últimas horas e nesta segunda, às 6h, marcou 4,72 metros. A cota de alerta é de 7 metros e a de transbordo é de 7,50 metros.

Já em Sena Madureira, o Rio Iaco está acima da cota de alerta, de 11,80 metros, e marcou 14,64 metros às 6h desta terça. Seis famílias ficaram desabrigadas e foram levadas para um ginásio e uma escola da cidade.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá apresentou leve subida. Pela manhã, o rio marcou 11,99 metros, na medição das 6h, após o registro de 30 milímetros de chuva em 24h. O manancial continua acima da cota de alerta, que é 11,80 metros. Ao todo, quatro bairros estão atingidos e ao menos 250 famílias estão com água nos quintais, o que dificulta a locomoção dos moradores. Nenhum morador foi retirado de casa ainda.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp