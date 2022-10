Rio Branco, Epitaciolândia e Capixaba: PF faz nova operação contra grupo que lava dinheiro no Acre

A Polícia Federal em parceria com Polícia Civil e Polícia Militar, deflagraram nesta sexta-feira, 14, a terceira fase da operação Héstia, com o objetivo de combater uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas.

De acordo com a investigação que teve início em janeiro de 2021, foi identificado um esquema profissional responsável pela engenharia financeira e administração de valores provenientes de fontes ilícitas, movimentado através de empresas “laranjas”, objetivando dificultar o rastreamento dos recursos, ocultar bens e valores, dissimular sua origem e reinserir os ativos no mercado com aparência de legalidade.

Na operação da PF, foram cumpridos 10 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco – AC, sendo 2 de prisão preventiva, 10 de busca e apreensão e 4 de sequestros de bens imóveis e gado nas cidades de Rio Branco, Epitaciolândia e Capixaba.

Na ocasião, foram objeto de sequestro um apartamento, um prédio, fazendas e centenas de cabeças de gado pertencentes ao grupo criminoso, totalizando mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) de descapitalização do crime organizado.

A ação é um desdobramento da operação que teve o objetivo de combater uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e que atuava em quatro estados da federação (AC, AM, RJ e RN). A operação contou com a participação de 30 policiais.

Os investigados responderão pelos crimes de integrar Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, previstos respectivamente na Lei n. 12.850/2013 e Lei n. 9.613/1998, cuja penas somadas passam de 10 (dez) anos de prisão.

