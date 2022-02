Rio Juruá transborda em Cruzeiro do Sul e já atinge cerca de mil famílias — Foto: Bruno Vinícius/Rede Amazônica

O Rio Juruá transbordou e chegou na cota de 13,27 metros na manhã desta quinta-feira (24) em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. De acordo com a Defesa Civil do município, a cheia já atinge pelo menos mil famílias de oito localidades, entre bairros e comunidade rural.

Ainda não há famílias desabrigadas ou desalojadas. Mas, segundo o coordenador da Defesa Civil, José Lima, as equipes estão preparadas para caso chegue chamado para remoção de famílias atingidas.

A estimativa é que cerca de 4 mil pessoas estejam atingidas pelas águas. A cota de alerta do rio é de 11,8 metros e a de transbordo de 13 metros.

Localidades atingidas:

Lagoa

Várzia

Miritizal

Cruzeirinho

Remanso

Saboeiro

Olivença

Comunidade Florianópolis

Rio Juruá transbordou nesta quinta-feira (24) em Cruzeiro do Sul — Foto: Bruno Vinícius/Rede Amazônica

Com a cota atual, Lima informou que quatro escolas da cidade estão preparadas para funcionarem como abrigos caso seja preciso retirar famílias de casas atingidas.

“O rio subiu bastante nas últimas horas e já temos oito bairros atingidos diretamente, com famílias já com transtornos para se locomoverem. Ainda não temos desabrigados, mas é possível que seja feito retirada hoje. Houve vistorias ontem [quarta, 23] e achamos que mais tarde será preciso remover pessoas das casas”, informou o coordenador.

