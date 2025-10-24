Noticias da Fonteira

Sarau do Servidor 2025 celebra talento e criatividade dos servidores públicos do Acre

out 24, 2025


O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), realizou nesta sexta-feira, 24, em Rio Branco, o Sarau do Servidor 2025, evento que celebrou a arte, o talento e a criatividade dos servidores públicos acreanos. A ação, coordenada pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), integra a programação em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Encontro foi realizado no Auditório Florentina Esteves, no Museu dos Povos Acreanos, reunindo servidores de diferentes instituições em uma manhã marcada por apresentações musicais, de dança e poesia. Foto: Ingrid Andrade/Sead

O sarau teve como objetivo valorizar os talentos artísticos presentes no serviço público e promover a integração entre os servidores, reforçando o compromisso do governo em reconhecer quem contribui diariamente para o funcionamento do Estado.

A programação iniciou com uma apresentação de dança de salão, realizada pelos servidores Marina Luckner e Matheus Sampaio, da Fundação Elias Mansour. Na sequência, o público acompanhou performances musicais e poéticas que emocionaram e animaram a plateia.

O servidor John Fagner, da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), apresentou um medley em homenagem a artistas acreanos e declamou seu poema autoral “Orgulho de ser terceirizado”.

Já Marcus Vinícius, do Tribunal de Contas do Estado, interpretou o clássico ‘My Way’, de Frank Sinatra. Foto: Ingrid Andrade/Sead

A servidora Karol Belmonte, da FEM, apresentou a canção “O Tempo Não Para”, de Cazuza, seguida de Renato Costa Barroso, também da FEM, com “Tubarões”, de Diego e Victor Hugo. Representando a Secretaria de Educação e Esporte (SEE), Luciano Alves cantou “Feira de Mangaio”, de Clara Nunes, e Inácio (Kilsen) Silva, da Escola de Música do Acre, apresentou uma performance instrumental.

Música ‘Tua Graça Me Basta’, de Davi Sacer, foi interpretada por Jarisson Oliveira, do Gabinete da Vice-Governadora. Foto: Ingrid Andrade/Sead

O momento da dança do ventre ficou por conta da servidora Pryscilla Lima, do Detran, que encantou o público com sua performance. O evento também contou com a apresentação poética de Jonas Gomes, da FEM, com a interpretação de “Sujeito de Sorte”, de Belchior.

Para a servidora Marina Luckner, o sarau é um espaço de valorização e incentivo à arte dentro das instituições públicas. “É muito gratificante poder estar aqui hoje, mostrando um pouco da dança de salão para os servidores. Essa é uma oportunidade de mostrar que as nossas instituições também são cheias de artistas. Além disso, é uma forma de incentivar outros servidores que têm talento artístico a compartilharem sua arte com todos”, destacou.

Marina Luckner apresentou Dança de Salão. Foto: Ingrid Andrade/Sead

A servidora Pryscilla Lima, do Detran, ressaltou a importância da continuidade do evento. “É muito importante que os servidores do Estado possam mostrar seus talentos. Este já é o terceiro ano que participo e fico muito feliz em fazer parte dessa programação. Muito obrigada por esse espaço e pelo apoio de sempre”, afirmou.

Já Jonas Gomes, da FEM, agradeceu pela oportunidade de participar. “Foram muitas tentativas até conseguir chegar até esse momento, e eu só posso agradecer a Deus por isso. Que Ele abençoe cada um de nós, que continuemos sendo profissionais dedicados e éticos. Feliz Dia do Servidor! Muito obrigado!”, disse.

Ao final das apresentações, todos os participantes receberam certificados assinados pelo governador Gladson Camelí, pelo secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, e pelo presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, em reconhecimento à contribuição artística e cultural dos servidores.

Todos os participantes do sarau receberam certificados. Foto: Ingrid Andrade/Sead

O secretário adjunto de Pessoal da Sead, Guilherme Duarte, destacou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores: “É com muito carinho que preparamos cada detalhe dessa ação. Tudo foi pensado para proporcionar momentos de integração, descontração e reconhecimento aos nossos servidores públicos. Já realizamos toda a programação em Cruzeiro do Sul, com grande sucesso, e agora seguimos aqui em Rio Branco com a mesma energia e entusiasmo. Essa é uma celebração feita de forma coletiva, com o compromisso de valorizar quem faz o serviço público acontecer todos os dias”, ressaltou.

O Sarau do Servidor 2025 afirma o compromisso do governo do Acre em promover ações que reconhecem o trabalho, a criatividade e o talento dos servidores públicos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e valorização dentro do serviço público estadual.



























