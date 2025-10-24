Noticias da Fonteira

Acre

Vice-governadora Mailza alinha com secretários municipais parcerias para fortalecer políticas de assistência social

out 24, 2025


A vice-governadora Mailza Assis recebeu na tarde desta quinta-feira, 23, em Rio Branco, secretárias e secretários municipais de Assistência Social de todo o estado para tratar da política da assistência social. Na ocasião, ela destacou o trabalho dos profissionais que garantem a oferta dos serviços por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Secretários municipais de Assistência Social foram recebidos pela vice-governadora Mailza. Foto: Neto Lucena/Secom

Aos participantes, a vice, que também é titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), mencionou que a proximidade com os gestores municipais significa avanços. “Estamos pensando aqui em nível de estado para nossas políticas estaduais terem efetividade nos 22 municípios e, mais uma vez, colocando o Estado à disposição para planejar junto e entrar 2026 com as políticas públicas de assistência social em dia, dando uma resposta para a nossa população”, destacou a vice-governadora.

Políticas de Assistência Social estão sendo pensadas em nível de estado nos 22 municípios, afirmou a vice-governadora. Foto: Neto Lucena/Secom

Secretária Municipal de Assistência Social de Epitaciolândia, município que faz divisa com Brasileia e fronteira com a Bolívia, Lindaci Franco trouxe a questão dos migrantes na região. “O fluxo migratório nos preocupa vindo do Peru. Importante esse encontro porque já saímos com esse suporte alinhados com o governo, tanto na saúde quanto na assistência e na segurança alimentar”, enfatizou.

Já a secretária de Assistência Social de Tarauacá, Cleane Monteiro, apresentou o projeto de criação de uma Cozinha Solidária no município. “Levamos o compromisso da nossa vice, para levar esse projeto adiante e beneficiar centenas de famílias.”

Durante o encontro, a vice-governadora apresentou as ações já desenvolvidas em parceria com o Juntos Pelo Acre, o planejamento com os Centro de Referência em Assistência Social (Cras), e o trabalho da assistência para enfrentamento às mudanças climáticas como secas e enchentes em 2026. 

Outro destaque é a adesão recente do município de Rodrigues Alves à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). 

Sobre a conferência

O grupo de gestores está em Rio Branco participando da 14º Conferência Estadual de Assistência Social, que começou na quarta-feira, 22, e segue até esta quinta-feira, 23. Eles participam de mesas e oficinas simultâneas, que possibilitam o debate de ideias e a troca de experiências.

O evento conta com a presença de mais de 150 delegadas e delegados, dos 22 municípios, de gestores municipais, técnicos, usuários do sistema, trabalhadores, representes das entidades da sociedade civil.


























The post Vice-governadora Mailza alinha com secretários municipais parcerias para fortalecer políticas de assistência social appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Em homenagem ao Dia do Servidor, Ieptec lança oficina de pizzaiolo para servidores e comunidade de Rio Branco

out 23, 2025
Acre

Gladson Camelí destaca obras e ações sociais em entrevista ao Portal Acre

out 23, 2025
Acre

Governo do Acre promove 1º Encontro Trinacional sobre Políticas Públicas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

out 22, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Vice-governadora Mailza alinha com secretários municipais parcerias para fortalecer políticas de assistência social

24/10/2025 Frankly
Acre

Em homenagem ao Dia do Servidor, Ieptec lança oficina de pizzaiolo para servidores e comunidade de Rio Branco

23/10/2025 Frankly
Política

Presidente Marquinhos Tibúrcio e vereadores participam da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Brasiléia

23/10/2025 Frankly
Política

Câmara de Porto Acre fará sessão solene para homenagear o senador Alan Rick por serviços prestados ao município

23/10/2025 Frankly