Saúde do Acre e Hospital Albert Einstein capacitam profissionais para o manejo clínico de condições crônicas





A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) promoveu nesta terça-feira, 23, a aula inaugural do Curso de Aperfeiçoamento para o Manejo Clínico do Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Cuidado Integral no Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde. O evento foi realizado no auditório da Biblioteca Pública de Rio Branco.

A iniciativa marca a adesão do Acre ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) Manejo Clínico de Condições Crônicas, executado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE). A ação contempla os municípios que integram a Região de Saúde do Baixo Acre e Purus, fortalecendo a qualificação dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.

De acordo com a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes, a capacitação é uma medida estratégica para reduzir riscos e garantir gestação segura e atendimento de qualidade. “O nosso objetivo é reduzir a mortalidade materno-infantil, qualificando os profissionais de saúde para que possam atuar de forma eficaz no cuidado às gestantes. Queremos eliminar riscos, evitar danos e garantir uma gestação tranquila e saudável, para que cada bebê chegue ao mundo com segurança e muito amor. Esse é o compromisso do governo do Estado: trabalhar pelas pessoas e investir na formação daqueles que estão na linha de frente do cuidado”, destacou.

O curso, com duração de quatro meses, está qualificando médicos e enfermeiros em estratégias e tecnologias de ponta desenvolvidas pelo Hospital Albert Einstein. São duas turmas, totalizando 41 alunos, que ao final da formação receberão certificação do Instituto de Ensino e Pesquisa da instituição.

Além do aprimoramento clínico para o manejo da hipertensão e do diabetes, doenças que estão entre as principais causas de morbimortalidade no país, a capacitação também inclui o cuidado integral no pré-natal. A proposta é oferecer atenção ampliada e de qualidade, baseada no uso de tecnologia de excelência e na corresponsabilização do usuário pelo seu autocuidado.

“A proposta do curso é formar profissionais capazes de multiplicar conhecimento e práticas qualificadas no manejo clínico das condições crônicas, como diabetes e hipertensão, além do cuidado integral às gestantes. Nosso foco é trabalhar as causas sensíveis à Atenção Primária, aperfeiçoando a forma como cuidamos da população e fortalecendo a resolutividade do sistema de saúde”, destacou Cristiane Lopes, analista de práticas assistenciais sênior do Hospital Albert Einstein.

A gerente do Departamento de Atenção Primária à Saúde da Sesacre, Valéria Moraes, reforçou que a parceria com o Hospital Albert Einstein representa um marco para a Atenção Primária no estado e garante ganhos concretos no atendimento à população. “A pactuação firmada com o Hospital Albert Einstein e os municípios do Baixo Acre e Purus está trazendo um salto de qualidade para a Atenção Primária. Estamos formando profissionais capazes de cuidar integral e longitudinalmente dos usuários com condições crônicas”, ressaltou.

Ela destacou ainda que os participantes se tornarão multiplicadores do conhecimento em seus municípios. “O profissional que recebe essa tecnologia assistida tem a missão de repassar o aprendizado para outras equipes de saúde. Assim, disseminamos estratégias de ponta e garantimos que toda a população daquele território receba o atendimento de qualidade que merece”, completou.

Para os alunos, a experiência é vista como uma oportunidade de transformação no trabalho cotidiano da Atenção Primária. “Estamos vivendo uma oportunidade única com essa parceria tão importante com o Instituto Einstein. Acredito que todos os municípios, cada um a seu tempo, também terão a chance de participar. Quem ganha é a população, porque nós, profissionais que atuamos diretamente na ponta, estaremos ainda mais preparados para todas as situações de cuidado com os pacientes e com a comunidade”, concluiu Samille Farias de Lima, enfermeira de Sena Madureira.











