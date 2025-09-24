Noticias da Fonteira

Acre

Saúde do Acre e Hospital Albert Einstein capacitam profissionais para o manejo clínico de condições crônicas

set 23, 2025


A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) promoveu nesta terça-feira, 23, a aula inaugural do Curso de Aperfeiçoamento para o Manejo Clínico do Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Cuidado Integral no Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde. O evento foi realizado no auditório da Biblioteca Pública de Rio Branco.

A iniciativa marca a adesão do Acre ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) Manejo Clínico de Condições Crônicas, executado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE). A ação contempla os municípios que integram a Região de Saúde do Baixo Acre e Purus, fortalecendo a qualificação dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.

De acordo com a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes, a capacitação é uma medida estratégica para reduzir riscos e garantir gestação segura e atendimento de qualidade. “O nosso objetivo é reduzir a mortalidade materno-infantil, qualificando os profissionais de saúde para que possam atuar de forma eficaz no cuidado às gestantes. Queremos eliminar riscos, evitar danos e garantir uma gestação tranquila e saudável, para que cada bebê chegue ao mundo com segurança e muito amor. Esse é o compromisso do governo do Estado: trabalhar pelas pessoas e investir na formação daqueles que estão na linha de frente do cuidado”, destacou.

Curso tem duração de quatro meses e qualifica médicos e enfermeiros. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

O curso, com duração de quatro meses, está qualificando médicos e enfermeiros em estratégias e tecnologias de ponta desenvolvidas pelo Hospital Albert Einstein. São duas turmas, totalizando 41 alunos, que ao final da formação receberão certificação do Instituto de Ensino e Pesquisa da instituição.

Além do aprimoramento clínico para o manejo da hipertensão e do diabetes, doenças que estão entre as principais causas de morbimortalidade no país, a capacitação também inclui o cuidado integral no pré-natal. A proposta é oferecer atenção ampliada e de qualidade, baseada no uso de tecnologia de excelência e na corresponsabilização do usuário pelo seu autocuidado.

“A proposta do curso é formar profissionais capazes de multiplicar conhecimento e práticas qualificadas no manejo clínico das condições crônicas, como diabetes e hipertensão, além do cuidado integral às gestantes. Nosso foco é trabalhar as causas sensíveis à Atenção Primária, aperfeiçoando a forma como cuidamos da população e fortalecendo a resolutividade do sistema de saúde”, destacou Cristiane Lopes, analista de práticas assistenciais sênior do Hospital Albert Einstein.

Evento foi realizado no auditório da Biblioteca Pública de Rio Branco. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A gerente do Departamento de Atenção Primária à Saúde da Sesacre, Valéria Moraes, reforçou que a parceria com o Hospital Albert Einstein representa um marco para a Atenção Primária no estado e garante ganhos concretos no atendimento à população. “A pactuação firmada com o Hospital Albert Einstein e os municípios do Baixo Acre e Purus está trazendo um salto de qualidade para a Atenção Primária. Estamos formando profissionais capazes de cuidar integral e longitudinalmente dos usuários com condições crônicas”, ressaltou.

Ela destacou ainda que os participantes se tornarão multiplicadores do conhecimento em seus municípios. “O profissional que recebe essa tecnologia assistida tem a missão de repassar o aprendizado para outras equipes de saúde. Assim, disseminamos estratégias de ponta e garantimos que toda a população daquele território receba o atendimento de qualidade que merece”, completou.

Para os alunos, a experiência é vista como uma oportunidade de transformação no trabalho cotidiano da Atenção Primária. “Estamos vivendo uma oportunidade única com essa parceria tão importante com o Instituto Einstein. Acredito que todos os municípios, cada um a seu tempo, também terão a chance de participar. Quem ganha é a população, porque nós, profissionais que atuamos diretamente na ponta, estaremos ainda mais preparados para todas as situações de cuidado com os pacientes e com a comunidade”, concluiu Samille Farias de Lima, enfermeira de Sena Madureira.





The post Saúde do Acre e Hospital Albert Einstein capacitam profissionais para o manejo clínico de condições crônicas appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Educação do Acre capacita professores do 9º ano em busca da melhoria do Ideb

set 23, 2025
Acre

Nos Estados Unidos, Acre lança plataforma inédita de monitoramento de enchentes

set 22, 2025
Acre

Em Tarauacá, Deracre conclui obra de asfaltamento da Avenida Avelino Leal

set 22, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Saúde do Acre e Hospital Albert Einstein capacitam profissionais para o manejo clínico de condições crônicas

23/09/2025 Almir Andrade
Política

Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da ABRAS

23/09/2025 Frankly
Acre

Educação do Acre capacita professores do 9º ano em busca da melhoria do Ideb

23/09/2025 Almir Andrade
Acre

Nos Estados Unidos, Acre lança plataforma inédita de monitoramento de enchentes

22/09/2025 Almir Andrade