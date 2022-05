Saúde do trabalhador: Assis Brasil realiza 1º Seminário para discutir o tema

O Auditório Municipal José Monteiro da Silva ficou lotado de trabalhadores e trabalhadoras que participaram do 1º Seminário da Saúde do Trabalhador do município de Assis Brasil. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde e contou com a presença do prefeito Jerry Correia, do vice-prefeito Reginaldo Martins, servidores públicos e trabalhadores de diversos segmentos da sociedade.

O Seminário foi marcado pelas palestras de diversos profissionais, como forma de orientar e conscientizar os participantes. Os trabalhadores tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas e aprender um pouco mais sobre seus direitos e principalmente como cuidar de sua saúde.

“Aprendi muito nessa noite e quero parabenizar a gestão pela a iniciativa. Todas as palestras foram muito proveitosas e vão nos ajudar a melhorar ainda mais como servidores públicos”, comentou o trabalhador Jacy Pereira.

