Segurança Pública do Acre capacita nova turma para operar Vant





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) está formando uma nova turma de pilotos do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), destacando a evolução nas operações aéreas do estado. A segunda turma de operadores, composta por quatro profissionais da segurança pública, iniciou a capacitação no dia 27 de outubro e seguirá até 12 de dezembro de 2025, em São José dos Campos (SP).

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia destacou que o investimento em tecnologia e qualificação profissional reflete a visão de futuro da gestão estadual. “Mais do que um símbolo tecnológico, o Harpia representa a integração entre inovação e capacitação. Com isso, o Acre reafirma seu compromisso com uma segurança pública moderna, eficiente e humana, baseada em conhecimento, planejamento e inteligência, com isso se torna fundamental a capacitação de nossos profissionais para operar esse equipamento de forma eficiente, entregando assim nos resultados para a sociedade”, afirmou.

O curso é realizado nas instalações da Advanced Technologies, Security e Defense, uma empresa referência nacional no desenvolvimento de soluções em defesa e aviação não tripulada. Os participantes passam por uma formação que inclui módulos teóricos e práticos, abrangendo desde o uso e manutenção do equipamento até os protocolos de segurança e organização de operações aéreas.

Entre os alunos estão o segundo tenente da Polícia Militar, Adalio Ponte de Souza, o subtenente do Corpo de Bombeiros, João Paulo Vale Campos, e os terceiros sargentos da PM, Dáinei Costa da Paixão e João Paulo Cabral Magalhães, todos de Cruzeiro do Sul.

O tenente Adalio Ponte de Souza, que integra o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) desde 2009, ressaltou a importância do curso para o avanço tecnológico da segurança pública no Acre. “O Estado do Acre entra nessa fase tecnológica das operações aéreas, adquirindo aeronaves que servirão para monitoramento de fronteiras, buscas, georreferenciamento e apoio direto às polícias e aos bombeiros. É uma responsabilidade grande, pois envolve segurança, planejamento e execução de operações complexas,” afirmou.

Com uma vasta experiência em capacitações, incluindo cursos de mecânica de aeronaves e combate aéreo, o tenente se prepara agora para atuar em uma nova frente, que é o uso de aeronaves não tripuladas. “Estamos na fase inicial, com muito conteúdo técnico e teórico. Depois, colocaremos em prática o que estamos aprendendo. É uma formação complexa, mas muito proveitosa,” completou.

Pioneirismo

O pioneirismo da Sejusp no uso de aeronaves não tripuladas coloca o Acre na vanguarda nacional das operações de segurança pública.

Além da capacitação, a Sejusp comemorou um marco histórico nesta semana, com o primeiro voo oficial do Drone Harpia, realizado na quinta-feira, 30. O equipamento de última geração foi adquirido no primeiro semestre deste ano por meio de um convênio. Esses avanços reforçam o pioneirismo da Sejusp em unir tecnologia, capacitação e inteligência policial para aprimorar o combate à criminalidade. O uso de dados, imagens aéreas e sistemas integrados de monitoramento tem permitido uma resposta mais rápida e eficaz das forças de segurança, além de fortalecer o trabalho conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.







