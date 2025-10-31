Vice-governadora Mailza participa da entrega de usina fotovoltaica que garante economia e eficiência energética ao Hospital de Amor





A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou nesta sexta-feira, 31, da entrega do Projeto de Eficiência Energética no Hospital de Amor, em Rio Branco, com a instalação de sistema fotovoltaico que vai garantir mais economia à unidade. A iniciativa é da Energisa Acre em parceria com o hospital e apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, da diretora do Hospital de Amor, Ana Maria Negreiros, e da deputada estadual Antônia Sales, autora do pedido para execução do projeto.

A usina fotovoltaica instalada no Hospital do Amor possui capacidade de 95,46 kWp, com geração estimada de 12.600 kWh por mês, e representou um investimento de R$ 298.802,22, viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da Aneel.

O projeto visa reduzir os custos operacionais do hospital, que é referência no tratamento e prevenção do câncer de colo do útero e de mama no Acre, permitindo que mais recursos sejam aplicados diretamente na assistência aos pacientes.

A vice-governadora Mailza Assis falou da importância da iniciativa e o compromisso do governo com políticas sustentáveis e ações que fortalecem o cuidado com as pessoas.

“São pontos significativos de uma gestão. Aqui reafirmamos nossa parceria com a Energisa, com o Hospital de Amor, com a Prefeitura e com a Assembleia Legislativa. Nada disso seria possível sem o apoio legislativo que autoriza e impulsiona essas iniciativas. Seguimos juntos nessa luta contra o câncer, contra as desigualdades sociais e pelo desenvolvimento humano e sustentável do Acre”, destacou.

Quando senadora, Mailza destinou mais de R$ 800 mil em emendas parlamentares para o Hospital de Amor, recursos utilizados para custeio de serviços hospitalares e ambulatoriais, ampliando a capacidade de atendimento da unidade.

Compromisso social e ambiental

O diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, explicou que o projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética, que aplica anualmente 1% da receita da empresa em iniciativas que promovem o uso consciente e sustentável da energia elétrica.

“A deputada Antônia Sales nos procurou pedindo um apoio ao hospital, e dentro do nosso programa encontramos a oportunidade de instalar a usina. O objetivo é justamente reduzir o consumo, aumentar a eficiência e gerar economia para que os recursos sejam aplicados em outras melhorias. A Energisa já realizou projetos semelhantes em hospitais no Juruá, no Hospital da Criança, na Fundação Hospitalar e até no Bope, e segue ampliando esse trabalho pelo Acre”, destacou.

Segundo o diretor, a Energisa, que completa sete anos de atuação no Acre e 120 anos de fundação no Brasil, já investiu quase R$ 2,5 bilhões na modernização da rede e na ampliação do serviço no estado, incluindo o programa Luz para Todos e projetos de energia solar em comunidades isoladas.

Hospital realizou mais de 70 mil mamografias em 6 anos

De acordo com a diretora do Hospital de Amor, Ana Maria Negreiros, em seis anos de funcionamento no Acre, a unidade já realizou mais de 70 mil mamografias e vem ampliando os atendimentos de quimioterapia e entrega de medicamentos no próprio estado.

“Cada centavo economizado com a energia elétrica significa mais atendimento, mais vidas salvas. Essa usina é uma bênção. Agradeço à Energisa, à deputada Antônia Sales, ao governo do Estado e à prefeitura por acreditarem no nosso trabalho. O Hospital de Amor é feito de doações, amor e dedicação”, afirmou.

Ana Maria também anunciou que, com o apoio da deputada Antônia Sales, o hospital receberá mais R$ 500 mil para ampliar o sistema de placas solares e reforçar sua estrutura de atendimento.

O prefeito Tião Bocalom destacou o trabalho feito pelo Hospital de Amor e o empenho das lideranças envolvidas no projeto. “Esse hospital salva vidas e também salva almas, porque traz esperança a quem chega aqui com medo e dor. A deputada Antônia e a vice-governadora Mailza têm feito um trabalho incansável de cuidar das pessoas, e esse amor pelo povo é o que faz a diferença na política e na vida das pessoas”, declarou.

Responsável por articular a iniciativa junto à Energisa, a deputada Antônia Sales reforçou a importância de políticas voltadas para a saúde da mulher e para o interior do estado. “O Hospital de Amor é um símbolo de humanidade e cuidado. Fico feliz por ver esse projeto concretizado, porque cada mulher atendida aqui representa uma família preservada, uma vida salva e uma esperança renovada”, disse.

















