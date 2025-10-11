Noticias da Fonteira

Acre

Segurança Pública e Direitos Humanos promovem festa pelo Dia das Crianças na Cidade do Povo, neste sábado

out 11, 2025


Em comemoração ao Dia das Crianças, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEASDH), organizam um grande evento neste sábado, 11. A festa será realizada na Escola Frei Heitor Maria Turrini, no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

Festa será realizada no próximo dia 11. Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp

O objetivo da iniciativa é proporcionar um dia memorável e de inclusão para as crianças, garantindo um momento de lazer e confraternização, e aproximando as forças de segurança da comunidade.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, enfatiza que a união de forças para essa ação foi fundamental para garantir que todas as crianças tivessem acesso a momentos de diversão e aprendizado, longe da violência e da insegurança. “Agradecemos a todas as secretarias envolvidas que contribuíram com doações de brinquedos e que colaboraram para a realização do evento deste sábado. O envolvimento das forças de segurança demonstra nosso compromisso com a proteção e o bem-estar da população, especialmente das nossas crianças”, destacou.

Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp

“Essa é uma campanha que toca o coração da gente. O Faça uma Criança Sorrir é mais do que doar um brinquedo, é espalhar amor, esperança e mostrar que o governo está perto das famílias, especialmente das que mais precisam. Junto com o Juntos pelo Acre e o Acre pela Vida, unimos forças de várias secretarias e servidores para levar alegria a milhares de crianças em todo o estado. Cada brinquedo entregue é um gesto de cuidado, é o governo presente, transformando o Dia das Crianças num momento de inclusão e afeto.” Destacou a Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Mailza Assis.

Este é um dos maiores eventos em alusão ao Dia das Crianças realizados em parceria entre o programa Juntos Pelo Acre e a estratégia Acre Pela Vida. Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp

Com brincadeiras, salão kids, pinturas corporais, entrega de brinquedos e banho de mangueira, este é um dos maiores eventos em alusão ao Dia das Crianças realizados em parceria entre o programa Juntos Pelo Acre e a estratégia Acre Pela Vida.

Para a coordenadora do Acre Pela Vida, Francisca de Fátima, a parceria foi fundamental para o sucesso da arrecadação. “O programa Acre Pela Vida tem como objetivo promover o desenvolvimento e a proteção da infância, e essa parceria com a Secretaria de Segurança Pública e o programa Juntos pelo Acre é uma demonstração clara do nosso compromisso. Juntos, estamos criando um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças”, disse.

