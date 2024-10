Semana termina com tempo nublado e pancadas de chuva no Acre

A semana termina com tempo instável em todo o Acre, segundo o Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). A previsão para esta sexta-feira (11) é de céu nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas durante todo o dia.

Há possibilidade de temporais em todo o estado.

Seca extrema

Todos os 22 municípios do Acre estão em situação de emergência por causa da seca extrema que tem afetado todas as bacias hidrográficas do estado. Em algumas cidades e comunidades ribeirinhas o risco de desabastecimento tem sido constante, segundo relatos de moradores.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, já são mais de 387 mil pessoas afetadas nas zonas urbana e rural da capital. Esta situação generalizada perdura há dois meses. Já o manancial em Rio Branco se encontra abaixo de 4 metros há mais de três meses.

No dia 20 de setembro o Rio Acre chegou pela segunda vez na história a marca de 1,25 metro. Um dia depois, em 21 de setembro, o nível do manancial desceu mais dois centímetros e chegou a 1,23 metro. Com isso, a seca de 2024 se tornou oficialmente a maior da capital acreana em mais de 50 anos.

G1 ACRE

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp