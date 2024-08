MP abre inquérito para evitar maus-tratos de animais na Cavalgada e Expoacre 2024

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou, na última terça-feira (20), um inquérito civil para evitar maus-tratos contra os animais que irão participar da 49ª edição da feira agropecuária Expoacre e da Cavalgada do mesmo evento.

A investigação vai ser feita pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre. A feira ocorre entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro, no Parque de Exposições Wildy Viana, na AC-040, em Rio Branco.

No pedido, o promotor de Justiça Alekine dos Santos explicou que a ação é motivada por denúncias e registros de maus-tratos a animais em edições anteriores do evento, especialmente durante a Cavalgada, evento que marca a abertura da feira.

A solicitação também cita eventos durante a feira em que os animais são objeto de competições, como rodeio e vaquejadas, onde podem ocorrer maus tratos nessas circunstâncias.

O promotor solicita que a Procuradoria Geral de Justiça do MP, institua um Grupo de trabalho para acompanhar e fiscalizar as atividades da 49ª edição.

Ele também recomenda aos órgãos ambientais envolvidos como: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), a Polícia Militar Estado do Acre, Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf) e a Casa civil, que garantam o bem-estar animal durante os eventos.

