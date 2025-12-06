Senador Alan Rick anuncia os 17 jovens acreanos que farão testes no Vitória-BA e no Athletico Paranaense

A história de determinação de João Francisco Bezerra de Matos, de 15 anos, emocionou o público no Estádio Tonicão nesta sexta-feira (5). Morador de Assis Brasil, ele saiu de casa às quatro da manhã, na quinta-feira, 4, percorreu mais de 320 quilômetros até Rio Branco e deu tudo de si na maior peneira de futebol já realizada no Acre. A seleção reuniu 879 crianças e adolescentes. Ao saber que estava entre os selecionados, resumiu a motivação que o move: “Estou muito feliz e agradecido a Deus. Quero jogar bem, crescer no time e dar um futuro melhor para a minha família. Meu sonho é seguir em frente e me inspiro muito no Rafael Veiga”.

A trajetória do adolescente simboliza o impacto da iniciativa articulada pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC). A lista completa com os 17 atletas selecionados foi anunciada pelo parlamentar durante o jogo solidário “Amigos do Léo Moura Contra a Fome”.

Os talentos naturais de Rio Branco, Assis Brasil, Porto Acre, Senador Guiomard e Sena Madureira irão fazer testes no EC Vitória- BA e no Athletico Paranaense.

O senador destacou que o momento representa mais do que uma peneira: é uma virada para a política de base no estado. “Esses jovens ganham uma oportunidade real, e isso é fruto de muito trabalho, parcerias sérias e compromisso com nossas crianças e adolescentes”, afirmou Alan Rick, ao lado do ex-lateral do Flamengo Léo Moura.

O presidente da Federação Acreana de Futebol (FFAC), Adem Araújo, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do esporte no estado.

“Vivemos dois momentos muito importantes: a maior peneira já realizada no Acre e agora este jogo solidário com o anúncio dos selecionados. Reunir mais de 800 atletas mostra o potencial que existe e a necessidade de fortalecer a base. Este ano realizamos quase 600 partidas, mesmo com poucos estádios disponíveis. Também temos equipes disputando competições fora do estado, e isso só é possível com apoio. O senador Alan não mediu esforços para trazer observadores do Vitória e do Athletico, dois clubes de referência no país. Isso demonstra a preocupação dele com o desenvolvimento do nosso esporte.”

Foram selecionados pelo Athletico Paranaense: Pedro Henrique Rocha, Isaque Braga de Moraes, Jhon David Oliveira, Kayron Rannyel Alves, Keirryson Weylon Oliveira da Silva, Hiago Santos Ramos e Marcos Vinícius Silva de Andrade.

Foram escolhidos pelo EC Vitória: Victor Hugo Moraes, Adriel de Souza, Álvaro de Souza, Sílvio Renan, Gabriel Pereira de Lima, Adryan Felipe, Keirryson Weylon Oliveira da Silva, Guilherme Oliveira da Costa, Samuel Yann do Nascimento Abreu, Arthur Araújo Magalhães e João Francisco Bezerra de Matos.

O destaque da lista é Keirryson Weylon, de 11 anos, único atleta que despertou o interesse dos dois clubes.

A iniciativa integra um conjunto de ações apoiadas pelo senador Alan Rick para fortalecer o esporte de base no Acre. O parlamentar tem destinado emendas para instalar e manter as escolinhas de futebol do Léo Moura, apoiar projetos comunitários de várias modalidades ampliando oportunidades para crianças e adolescentes.

“O esporte transforma vidas. Quando abrimos portas reais, criamos esperança e mudamos futuros. Estamos no caminho certo e vamos seguir ampliando esse trabalho em todo o estado”, concluiu o senador.

