Tadeu Hassem defende ampliação das emendas e garante que medida não compromete tesouro estadual

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) reafirmou nesta terça-feira (9) a importância de ampliar o valor das emendas parlamentares no orçamento estadual. Como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre, o parlamentar destacou que o aumento é essencial para acompanhar o ritmo crescente das demandas municipais e comunitárias, que, segundo ele, avançam mais rápido do que o próprio orçamento do Estado.

Hassem enfatizou que a ampliação não representa risco às contas públicas nem interfere nos recursos destinados a reajustes salariais de servidores. “Há espaço fiscal para equilibrar as duas coisas: atender as demandas locais e manter os compromissos do Estado com o funcionalismo”, declarou.

Nos últimos dois anos, o total das emendas individuais dobrou, passando de R$ 48 milhões para R$ 96 milhões. Entretanto, o parlamentar apontou que o orçamento geral do Estado teve um aumento aproximado de 12%, e as emendas previstas para 2026 cresceram apenas R$ 158 mil por deputado, valor considerado insuficiente diante do volume de solicitações vindas de prefeituras, comunidades e setores como saúde, educação e segurança pública.

O deputado informou que a COF pretende discutir o tema com o Executivo durante a audiência pública marcada para quinta-feira (11). Na ocasião, deve apresentar uma proposta de reajuste nas emendas e cobrar alternativas para garantir o cumprimento de acordos com categorias que reivindicam melhorias.

Hassem ressaltou ainda que as emendas parlamentares têm impacto direto nas comunidades e ajudam o Estado a alcançar regiões onde há maior dificuldade de atuação. “As emendas têm papel social e estratégico. Elas chegam onde o Estado, muitas vezes, não consegue chegar”, observou.

Por fim, o parlamentar defendeu que o debate sobre o orçamento de 2026 aconteça agora, de forma transparente, para que o planejamento reflita as prioridades da atual gestão e evite entraves durante o período eleitoral.

