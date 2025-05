Senador Alan Rick contribui com a maior entrega de máquinas agrícolas já realizada no Acre

Emenda de quase R$ 5 milhões destinada pelo parlamentar garantiu 14 das 32 máquinas agrícolas entregues pelo Ministério da Agricultura aos municípios acreanos

O senador Alan Rick (União Brasil/AC) celebrou a entrega de 32 máquinas agrícolas para 18 municípios acreanos utilizarem no apoio aos pequenos produtores rurais. O parlamentar garantiu R$ 4.741.000,00 para que o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ), do Ministério da Agricultura, fizesse a aquisição de 14 das 32 máquinas entregues nesta sexta-feira, 16, na Superintendência de Agricultura e Pecuária no Acre.

“Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Acrelândia, Porto Acre e Mâncio Lima são as contempladas nesse primeiro momento com o recurso do nosso mandato. São tratores, pás carregadeiras, retroescavadeiras, rolos compactadores, patrols e outros implementos que vão fortalecer o setor produtivo, melhorar a infraestrutura urbana e rural, apoiar a agricultura familiar e gerar emprego e renda para o nosso povo”, destacou o senador Alan Rick.

O parlamentar também afirmou que, em breve, novos municípios serão contemplados. “Prefeituras que ainda não foram atendidas nessa etapa serão contempladas na próxima entrega, com recursos viabilizados junto ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Seguimos trabalhando por um Acre mais produtivo, com mais oportunidades no campo e na cidade.”

O evento contou com a presença de autoridades locais, lideranças do setor produtivo, prefeitos e representantes de associações e cooperativas beneficiadas.

O diretor da Cooperativa dos Agricultores e Pecuaristas da Regional do Baixo Acre (Coopel), Ezequiel de Oliveira, ressaltou o quanto a chegada das máquinas irão ajudar os cooperados.

“Estou muito feliz, como diretor da cooperativa e morador do município de Plácido de Castro por essa parceria tão importante entre as cooperativas e associações, a prefeitura e o mandato dos senadores Alan Rick e Petecão. Hoje, o custo da hora-máquina é muito alto e dificulta o trabalho no campo. Ano passado, fomos destaque como maiores produtores de grãos do estado, com milho e soja, e isso aumentou a expectativa dos agricultores em investir ainda mais, tanto na recuperação de pastagens quanto na produção de grãos. Esse trator chega na hora certa para fortalecer a nossa produção. Só temos a agradecer por essa iniciativa tão abençoada”, declarou Ezequiel.

Quem também celebrou foi o prefeito Railson Ferreira, de Feijó.

“Um dos nossos sonhos se torna realidade hoje. Em menos de cinco meses de gestão, conseguimos, com apoio dos senadores Alan Rick e Petecão, a aquisição de cinco máquinas agrícolas — quatro delas por meio do senador Alan Rick e uma via senador Petecão. Esses equipamentos serão fundamentais para fortalecer a agricultura, uma das principais demandas da nossa população. Temos mais de 1.700 km de ramais e uma prefeitura que herdamos sucateada. Agora, com essa estrutura, poderemos abrir os ramais, escoar a produção e ampliar a produção agrícola em nosso município. É um avanço imenso para quem vive do campo”, afirmou o prefeito Railson.

“As máquinas serão destinadas a 18 prefeituras do Acre e utilizadas pelas secretarias municipais de agricultura, com o objetivo de fortalecer o setor produtivo local. Essa é apenas a primeira etapa do programa — outras virão, sempre com indicações feitas pelos parlamentares. Como representante do ministro Carlos Fávaro no estado, reafirmo nosso compromisso com a fiscalização para garantir que esses equipamentos sejam usados exclusivamente para fomentar o agronegócio e a agricultura. Contamos também com o apoio dos prefeitos e da população para assegurar o bom uso dos recursos públicos e, assim, impulsionar a produção no nosso estado”, afirmou o superintendente do Ministério da Agricultura no Acre, Paulo Trindade.