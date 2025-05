Alan Rick aprova parecer que garante recursos do turismo para capacitação profissional

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira, 13, parecer do senador Alan Rick (União Brasil–AC) favorável ao Projeto de Lei nº 6.542/2019, que permite o uso de recursos do Novo Fungetur (Fundo Geral de Turismo criado pelo governo brasileiro para financiar empreendimentos turísticos) para a formação e capacitação de profissionais do setor turístico.

O projeto, de autoria do deputado Fábio Faria, altera a Lei Geral do Turismo e amplia o escopo de financiamento do fundo federal, incluindo ações educacionais e de qualificação entre as atividades apoiadas.

“A profissionalização no turismo é essencial para melhorar a qualidade dos serviços prestados e promover a geração de emprego e renda, especialmente em regiões como o Norte e o Nordeste, onde o turismo pode ser vetor de desenvolvimento”, afirmou Alan Rick.

A proposta que reforça a política de Estado em favor do fortalecimento do setor turístico nacional por meio da valorização do capital humano, foi aprovada pelo quórum presente e agora vai para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).