Senador Alan Rick é homenageado no Dia do Administrador

Parlamentar destacou a Administração como ferramenta de transformação social durante Sessão Especial no Senado Federal

O senador Alan Rick foi homenageado nesta segunda-feira (09), durante Sessão Solene no Senado Federal em comemoração ao Dia do Profissional de Administração e ao Jubileu de Diamante (60 anos) da regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Administração. Os senadores Alan Rick, Izalci Lucas e Eduardo Gomes foram os proponentes da sessão solene.

Em discurso de agradecimento, Alan Rick ressaltou que a Administração vai além de números, organogramas e planilhas, sendo, sobretudo, um compromisso com as pessoas. Administrador e jornalista de formação, o senador também fez questão de recordar sua trajetória acadêmica, saudando a professora Ângela Bessa, atual presidente do CRA/AC.

Ao finalizar, o senador fez questão de homenagear os pioneiros da área. “Viva Getúlio Vargas, viva Tancredo Neves, grandes administradores deste país. Agradeço de coração a homenagem que recebo hoje e agradeço a presença dos representantes do Conselho do Acre: Ângela Bessa, presidente do CRA-AC; Fábio Mendes Macedo, conselheiro federal; e Ana Cristina Araújo, Suplente do Conselho Federal. A todos os administradores do Brasil em especial.”