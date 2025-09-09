Vereador Almir Andrade faz reivindicações ao Dnit, Prefeitura e Governo do Estado

Na manhã desta terça-feira (09), o vereador Almir Andrade utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Brasiléia para apresentar uma série de reivindicações voltadas à infraestrutura e à melhoria da qualidade de vida da população.

Entre os principais pontos destacados, o parlamentar chamou atenção para os buracos que se formam nas avenidas José Rui Lino e Manoel Marinho Monte, solicitando agilidade do Governo Federal, por meio do Dnit, na recuperação das vias.

Almir também pediu a instalação de lixeiras e a disponibilização de um caminhão de coleta para atender os moradores da Rua Joselita Martins, localizada no bairro Francisco José Moreira, parte alta da cidade.

Ao Governo do Estado, através do Detran, o vereador solicitou a sinalização das faixas de pedestres e a pintura dos quebra-molas, que já estão apagados e acabam prejudicando a segurança dos condutores que trafegam pelas principais avenidas.

Encerrando seu discurso, Almir Andrade parabenizou o prefeito e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde pela realização do Itinerante de Saúde, promovido no último sábado no Ramal do 52, comunidade da Cantina.

O mutirão atendeu dezenas de moradores e ofertou serviços como:

• Vacinas

• Testes rápidos

• Teledermatologia

• PCCU

• Ultrassonografia

• Atendimento com psicólogo

• Atendimento médico

• Atendimento odontológico

• Atendimento de enfermagem

• Dispensação de medicamentos

• Eletrocardiograma

• Orientações do Bolsa Família

• Cabeleireiro

O vereador também parabenizou o Governo Federal, por meio do setor de Patrimônio, pela doação do prédio da antiga Receita Federal à Prefeitura de Brasiléia. O espaço será transformado em um mirante turístico, projeto que havia sido solicitado pelo próprio parlamentar em pronunciamento na Câmara Municipal.