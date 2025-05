Senador Alan Rick é homenageado pela ABRASCA por garantir justiça fiscal às multinacionais brasileiras

O senador Alan Rick (União Brasil–AC) foi homenageado nesta quinta-feira (8), em São Paulo, durante jantar promovido pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), que reuniu líderes das principais empresas de capital aberto do país. A homenagem reconhece a atuação decisiva do parlamentar como relator do Projeto de Lei 3817/2024, que instituiu a Tributação em Bases Universais. O texto, relatado e aprovado em tempo recorde no Senado, evitou que empresas brasileiras com presença global fossem penalizadas por um modelo fiscal desproporcional, garantindo segurança jurídica, competitividade e alinhamento com as melhores práticas internacionais.

“Receber essa homenagem reforça um princípio que defendo: proteger quem investe e produz no Brasil é exercício de soberania. Um país que expulsa suas indústrias, perde mais do que impostos. Perde inteligência, protagonismo e autonomia no cenário global”, afirmou o senador.

Durante o evento, Alan Rick também apresentou um vídeo institucional sobre o Acre, seu estado de origem, o destacando o potencial estratégico da região no novo mapa das oportunidades sustentáveis, sobretudo no contexto amazônico.

“Quando falamos de futuro, Amazônia e desenvolvimento, o Brasil profundo tem muito a oferecer. O Acre é parte essencial dessa equação”, concluiu o senador.