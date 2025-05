Coronel Ulysses participa de formatura da Polícia Penal e reforça compromisso com a segurança no Acre

O deputado federal Coronel Ulysses participou, na manhã desta sexta-feira, da formatura de mais uma turma do curso de formação da Polícia Penal, realizada no CIESP (Centro Integrado de Ensino em Segurança Pública), em Rio Branco. Ao lado da tropa, o parlamentar celebrou a conquista dos 314 alunos formados, entre eles 69 mulheres, e destacou a importância estratégica dos novos agentes para o fortalecimento da segurança pública no estado.

Durante a cerimônia, Coronel Ulysses reafirmou seu compromisso com os investimentos no setor. “A Polícia Penal tem um papel essencial no sistema de justiça criminal. É quem lida diretamente com o encarceramento e a disciplina dos presos. Valorizar e qualificar esses profissionais é fortalecer a base da segurança no Acre”, afirmou o deputado.

O parlamentar lembrou ainda que seu mandato tem sido pautado por uma atuação firme em prol das forças de segurança. “Não existe segurança pública sem investimento, sem estrutura e sem reconhecimento. Nossa luta é constante para garantir recursos, formação e condições dignas de trabalho aos nossos agentes”, declarou.

Coronel Ulysses também agradeceu o empenho e a união das instituições de segurança do estado, reforçando a importância da integração entre as forças como caminho para resultados mais eficazes no combate à criminalidade.

A formatura desta nova turma marca mais um avanço na reestruturação da Polícia Penal, contribuindo diretamente para a eficiência e a segurança dentro do sistema prisional acreano.