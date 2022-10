Senador Eleito Alan Rick declara apoio a Bolsonaro

O Brasil precisa continuar avançando com a ajuda do presidente que mais fez pelo Acre, pelas famílias, pelas milhares de mães e pais que estavam esquecidos e que através do Auxílio Brasil, estão protegidos.

O presidente que mais fez pela infraestrutura, pela agropecuária, reduziu o preço dos combustíveis e o desemprego. O Acre já deu sua resposta nas urnas.

Agora faremos ainda mais bonito: vamos votar 22, com mais certeza, com esperança renovada e com muito orgulho do nosso país! 👊🇧🇷

bolsonaro22

bolsonaropresidente

2turnoé22

