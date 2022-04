Senador Márcio Bittar viabiliza R$ 100 milhões em recursos para novos investimentos do governo do Acre

Por meio de emendas parlamentares extraordinárias, o senador Márcio Bittar conseguiu mais R$ 100 milhões para ações do governo do Estado, em 2022. O anúncio foi feito pelo seu suplente no Senado, Eduardo Veloso, numa reunião, nesta segunda, 25, com toda a equipe de gestão do governador Gladson Cameli, no Palácio Rio Branco, na capital acreana.

Eduardo Veloso apresentou os recursos para investimentos do senador Márcio Bittar para o Acre. Foto: Neto Lucena/Secom

O encontro, conduzido pelo secretário do Gabinete Civil, Jonathan Donadoni, que representou o governador Gladson Cameli, revelou o direcionamento dos recursos para as diversas áreas da gestão. Na reunião, os secretários também puderam apresentar as suas demandas para novas emendas aos assessores do senador Bittar.

“Os recursos representam desenvolvimento econômico e social para o Acre, porque serão investidos em setores prioritários como saúde, pavimentação e habitação. Áreas da nossa gestão que dependem desses recursos extras. Eles estão chegando num bom momento. A gente agradece ao senador Bittar pela sua sensibilidade em alocar esses investimentos sociais à população do Acre”, disse Donadoni.

Eduardo Veloso falou sobre as prioridades dos investimentos dos recursos extraordinários. “Como se trata de uma emenda para ser investida integralmente neste ano, o senador procurou saber em que setores já havia projetos do governo prontos para ajudar. Assim as prioridades foram definidas com as destinações de R$ 20 milhões para a saúde, R$ 40 milhões para a construção de casas populares, R$ 20 milhões para a pavimentação de ruas, sobretudo em municípios que sofreram com as enchentes, e mais 20 milhões para as prefeituras realizarem parcerias com o governo”, explicou.

Secretários de Estado também puderam apresentar suas demandas para emendas do senador. Foto: Neto Lucena/Secom

Como médico, Eduardo Veloso ressaltou o investimento na saúde pública do Acre para diminuir as filas de cirurgias. “Durante a pandemia, muitos procedimentos cirúrgicos ficaram represados. Com esses recursos, o sistema de saúde do Acre poderá diminuir o tempo de espera das cirurgias. No ano passado, o nosso gabinete já havia colocado mais de R$ 30 milhões para a saúde e, agora, com mais R$ 20 milhões, teremos um total de R$ 50 milhões. Isso talvez não zere as filas de cirurgias, mas pode amenizar muito o problema”, declarou o suplente.

Investimentos em habitação e infraestrutura

Uma parte dos recursos da emenda do senador Bittar irá viabilizar a construção do Conjunto Habitacional Irineu Serra, com 479 casas, num terreno que já pertence ao governo do Estado, em Rio Branco. Cada residência terá um custo aproximado de R$ 134 mil.

Um outro aspecto importante é que parte dos investimentos será para obras de pavimentação, construção de calçadas e drenagem em diversos municípios do interior. Segundo o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, os critérios para contemplar as prefeituras com as ações será a prioridade daqueles que sofreram com as alagações e adimplência para receber recursos federais.

