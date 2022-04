Jenilson Leite participa da criação da Central de Bairros e Comunidades em Tarauacá

ASSESSORIA

Tarauacá ganhou, em meio às comemorações do seu aniversário, a Central de Bairros e Comunidades. A assembleia de criação ocorreu neste sábado (23), com a participação do pré-candidato ao Governo, deputado estadual Jenilson Leite, dos vereadores Manoel Monteiro e Carlos Alberto, do presidente do SINTEAC de Tarauacá, Lauro Benigno e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Antônio da Silva, lideranças comunitárias, religiosas, movimentos sociais e juventude.

A central dirigida pela direção executiva e representada por núcleos em todos os bairros do município. “É uma organização de extrema importância por promover e valorizar as famílias menos favorecidas, gerar mais oportunidades, o bom convívio e a fraternidade humana, em busca de uma sociedade mais justa, igualitária e que melhore a vida das pessoas que mais precisam. Aqui, em Tarauacá, nasci, vivi boa parte da minha vida e volto sempre que posso. Sei da importância dessa representatividade para nosso povo”, destacou Jenilson.

“Hoje foi uma luta muito importante para a luta dos trabalhadores urbanos com a criação da Central nasceu através de uma reflexão que fizemos para encontrar uma forma de solucionar os problemas da nossa comunidade, como a falta de políticas públicas, cuidado com nossa cidade, fata de representatividade na política, desemprego e fome crescentes e outras questões que surgiram a partir do diálogo com a comunidade”, explica um dos fundadores, Chagas Batista.

Ele diz que agora, o primeiro passo da Central, será o diálogo com a Prefeitura para levar as demandas e escutar os projetos da gestão. Chagas agradeceu a presença do deputado Jenilson, que tem sido um parceiro dos trabalhadores e um representante dos tarauacaenses na Assembleia Legislativa.

No evento, foi realizada também uma homenagem póstuma ao tarauacaense Hilton Gomes, o Cash, uma das principais lideranças da Central de Bairros, que faleceu no início deste ano, em decorrência de sequelas da Covid-19.

