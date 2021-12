Senador Petecão anuncia recurso que será investido na Assistência Social de Rio Branco

O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou o empenho de R$ 6,4 milhões em benefício da assistência social de Rio Branco. O valor foi viabilizado por Petecão junto ao Ministério da Cidadania e Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

O recurso será aplicado na construção de três centros de convivência do idoso, no valor de R$ 4,2 milhões; um centro de referência de assistência social (CRAS) no Santa Helena, no valor de R$ 1,4 milhões. O restante do recurso será aplicado na reforma de três unidades de assistência social no Sobral, Cidade do Povo e Cidade Nova.

A unidade de acolhimento na avenida Uirapuru, no bairro Cidade Nova, também passará por reforma.

Segundo Sérgio Petecão, o investimento deverá ampliar a oferta dos serviços de assistência social. “A demanda por estes serviços aumenta em decorrência do crescente número de pessoas acima de 60 anos e em situação de negligência familiar”. O senador reafirma a intenção de acolher vítimas de violência familiar física e psicológica e pessoas socialmente isoladas.

