Mara Rocha garante R$ 900 mil para construir posto de saúde para o assentamento Baixa Verde

Durante reunião com a deputada federal Mara Rocha, os assentados do Projeto Baixa Verde que fica localizado entre os municípios de Rio Branco e Senador Guiomard, falaram das dificuldades enfrentadas por quem precisa de atendimento médico básico na região. Segundo Loy Rego,o representante dos moradores, as crianças e idosos adoecem e muitos familiares não dispões de recursos para se deslocarem para unidades mais centrais.

” O Projeto de Assentamento Baixa Verde tem hoje mais de 600 famílias que estão carentes e que precisam de atenção na área da saúde. Quando seus familiares são acometidos por doenças, gastam o que não têm em busca de socorro na sede dos municípios. Muitos problemas poderiam ser tratados no local, se tivéssemos um posto de saúde”, disse o senhor Loy Rego.

Sensível às falas, Mara Rocha, que tem seu mandato voltado a ajudar os produtores rurais, ouviu atentamente os relatos dos assentados e logo em seguida comunicou à prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 990 mil para a construção do Posto de Saúde do Baixa Verde para atender os moradores da zona rural.

“Estou muito feliz de poder ouvir e levar melhorias aos produtores rurais que sempre foram esquecidos. São muitas famílias com crianças e idosos que precisam dessa assistência na localidade. O recurso já está garantido e em breve os moradores terão o tão sonhado Posto de Saúde na localidade”, disse Mara Rocha.

“Quero agradecer a deputada Mara Rocha, por destinar essa emenda de R$ 990 mil para fortalecer a saúde do município e principalmente ajudar a levar a saúde para a zona rural”, disse a prefeita de Senador Guiomard.

Além dos R$ 990 mil para a construção do Posto Baixa Verde, a parlamentar já contemplou o município de Senador Guiomard com R$ 700 mil para reforma de escolas na zona rural, R$ 800 mil para compra de máquinas, R$ 100 mil de PAB saúde e R$ 2 milhões para infraestrutura urbana totalizando mais de R$ 4,5 Milhões durante seu mandato.

