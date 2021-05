Senador Petecão-PSD cumpre agenda no município de Plácido de Castro, na tarde desta quinta-feira, 06/05.

Na oportunidade o senador fez uma prestação de contas ao Prefeito Camilo Silva-PSD, vice Nilton e aos vereadores, dos recursos encaminhados ao município através de emendas parlamentar, que possibilitarão a aquisição de trator de esteira, construção do prédio da rodoviária de Campinas, recapeamento com asfalto de vias públicas nos bairros Olaria e Centro e outros, além de articulação junto a SUDAM, para a aquisição também de patrulha mecanizada para auxiliar na recuperação de ruas e abertura de ramais. Investimentos no município de Plácido de Castro que beneficiarão a população melhorando a qualidade de vida de todos.

Também acompanharam a agenda o Prefeito de Mazinho Serafim-MDB de Sena Madureira e a prefeita Rosana Gomes e vice Ney do Miltão de Senador Guiomard que na oportunidade fizeram um relato de suas experiências de gestão.

