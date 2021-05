Polícia Penal frustra plano de fuga de nove detentos do Complexo Penitenciário de Rio Branco

Ascom/Iapen

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram mais um plano de fuga nesta quarta-feira, 5. Se concretizado, nove presos fugiriam da Unidade de Recolhimento Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

O fato aconteceu no pavilhão E da unidade onde, durante o procedimento de revista, os profissionais identificaram o início de um buraco na parede da cela 12.

Diante da situação, os presos da cela foram conduzidos ao isolamento cautelar e um procedimento administrativo será aberto para apurar a ocorrência.

