Sergio Lopes anuncia segundo jogo solidário e fala da festividade de aniversário de 30 anos do município

Em comemoração ao Trigésimo Aniversário de Epitaciolândia, o prefeito Sérgio Lopes, reuniu a imprensa no final da tarde desta segunda-feira, 25, anunciou o segundo jogo solidário que deve acontecer nesta terça-feira, 26, ás 20h no Estádio Municipal Antônio Araújo Lopes. O que vai reunir vários artistas e fenômenos do futebol brasileiro entre eles Edilson Capetinha, Júnior Baiano, Bujica, Guigui do Futevôlei, Adriano Lozada, jogador Rei Arthur e Gabigol da torcida e o modelo Marcelo Bimbi.

Além do entretenimento e da interatividade social de acordo com o gestor a meta é de arrecadar mais de seis toneladas de alimentos com a realização do evento esportivo e entregar ás famílias de vulnerabilidade social já cadastrada na Ação Social do município . As doações podem ser entregue na Secretária Municipal de Epitaciolândia.

Após dois anos de pandemia do covid-19, abertura oficial do 10º Circuito Country, será no dia (28), com uma das principais atrações, a escolha da Garota Country, onde 12 belas jovens estarão disputando o título. Foi informado que mais de 20 se inscreveram para a seletiva e após, show com atrações locais como a dupla sertaneja revelação, Cristiano Paulo e Daniel.

Já no dia 29, será a abertura do rodeio seguido de duas arações musicais e no dia 30, acontece a tradicional cavalgada com cavaleiros e amazonas, além de comitivas que irão passar pelas principais avenidas da cidade e na noite, shows com Rangel Borges e a atração nacional, o cantor Israel Novaes.

No último dia, já no 1º dia de maio, além da festa do dia do trabalhador terá novidade como a corrida de cavalo, prova dos três tambores, prova de laço em dupla, final do rodeio e finaliza com show da Banda Arregaça-ê.

Veja o que disse o prefeito Sérgio Lopes

“Esse evento estará aquecendo o comercio local na fronteira nas mais diversas áreas. Estamos felizes em poder voltar com esse evento que é um dos mais bonitos do Estado e além das atrações, teremos exposições de animais, oferecimentos de alimentos e bebidas no espaço que foi ampliado para os que foram se divertir. A segurança também foi reforçada com empresas locais e apoio primordial das policiais do nosso estado. Será uma festa linda e convido as famílias para vir prestigiar”, enfatizou o prefeito.

