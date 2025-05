Serviço 181 fortalece combate à criminalidade com mais de 900 denúncias registradas no Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), registrou 999 denúncias no Acre pelo disque 181 no período de janeiro a maio deste ano. O serviço é um dos principais instrumentos usados no enfrentamento à violência e à criminalidade no estado. Funciona 24 horas por dia e está disponível para todas as operadoras telefônicas, garantindo o anonimato absoluto a quem denuncia.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre destaca que o número de atendimentos demonstra a confiança da população no sistema. “O crescimento de denúncias pelo 181 é resultado do trabalho das forças de segurança, mostrando que a população tem confiança na polícia e garantindo uma aproximação da comunidade com os serviços emergenciais”, afirmou.

A policial civil Miriam Mendes, responsável pelo 181, explica que o objetivo do canal de atendimento é incentivar a população a colaborar com os serviços de segurança. “O serviço 181 é um canal de denúncias anônimas da Segurança Pública que permite que qualquer pessoa faça denúncias de crimes ou atividades suspeitas sem que sua identidade seja registrada ou gravada. O objetivo é incentivar a população a colaborar com a justiça, fornecendo informações importantes para investigações”, disse.

No primeiro contato com o denunciante é feito o registro da denúncia, a qual é encaminhada para análise e providências das forças de segurança, sem precisar revelar a identidade em nenhum momento, sendo o anonimato uma das principais garantias do serviço. Além dos registros do 181, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Acre, responsável por coordenar as operações de segurança e atendimento, também contabiliza milhares de ligações recebidas, ampliando o alcance das ações de combate à criminalidade em todo o estado.

O que pode ser denunciado por meio do Disque 181:

Violência contra crianças e adolescentes;

Violência contra mulheres;

Violência contra idosos;

Violência contra pessoas com deficiência;

Comércio ilegal ou tráfico de armas e munições;

Comércio de cerol ou linha chilena;

Assaltos, tráfico de drogas, arrombamentos, sequestros, atividades ilícitas, localização de foragidos e até mesmo desvio de conduta de agentes públicos.

The post Serviço 181 fortalece combate à criminalidade com mais de 900 denúncias registradas no Acre appeared first on Noticias do Acre.





Source link