Vice-governadora Mailza recebe o título de cidadã manciolimense

Aprovado pela Câmara Municipal em maio de 2025, o título de cidadã manciolimense concedido a vice-governadora do Estado do Acre, Mailza Assis, foi entregue nesta sexta-feira, 30, durante a presença dela nas comemorações dos 48 anos de aniversário do município.

A honraria foi entregue pelo prefeito Zé Luiz com presença do governador Gladson Camelí, e a vereadora Reziane Barros, autora da propositura.

“Esse título é mais que merecido. Parabéns minha amiga”, disse o chefe do Executivo acreano.

Após virar “cidadã manciolimense”, a vice-governadora, que também é secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, disse se orgulhar da honraria. “Agradeço a Câmara de Vereadores. Um reconhecimento deste faz a gente se emocionar e reforçar o compromisso que temos por esse povo tão acolhedor. Desde minha primeira visita aqui, quando senadora da Republica, lá em 2019, não sai do meu coração. Fico muito feliz em ver meu trabalho ter chegado com as emendas e agora, vamos ajudar mais ainda como governo do Acre”, disse emocionada.

O prefeito Zé Luiz ressaltou a importância da entrega da maior honraria da cidade, que é o título de cidadã manciolimense, à vice-governadora do Estado. “Esse título é mais que merecido. Hoje nossa vice-governadora Mailza está colhendo os frutos de toda a sua dedicação, trabalho e compromisso com o povo de Mâncio Lima. Como senadora muito fez, e agora, ao lado do governador Gladson, continua nos ajudando no desenvolvimento do nosso município”.



A vereadora Reziane Barros, autora da proposta, afirma que a honraria é uma forma de agradecimento pelo trabalho. “A vice-governadora Mailza já fez muito por nossa cidade desde que era senadora. Agora, como vice, continua presente e comprometida. Entregar esse título é uma forma de gratidão pelas obras e investimentos que estamos recebendo durante o governo, tornando-a merecedora desta honraria e do respeito de toda a população”, disse.

Emendas para Mâncio Lima

Desde o mandato de senadora da República, Mailza ajudou o município. Ao lado do prefeito Zé Luiz, esteve hoje no canteiro de obras onde está sendo construída uma praça com emenda parlamentar do seu mandato de senadora no valor de R$ 500 mil.

Mailza destinou também via emendas: R$ 1,4 milhão para construção de uma escola na comunidade Alto Pentecostes; R$ 135 mil para humanização do hospital; R$ 500 mil para custeio na saúde e R$ 1 milhão para combate ao Covid-19 na pandemia, além de recursos para reforma e compra de equipamentos hospitalares como raio-x para a unidade hospitalar.













The post Vice-governadora Mailza recebe o título de cidadã manciolimense appeared first on Noticias do Acre.





Source link