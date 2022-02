Servidora é agredida por paciente com tijolada no rosto dentro de unidade de saúde

O vereador Adailton Cruz (PSB) denunciou na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco a agressão sofrida por uma servidora da saúde em Cruzeiro do Sul.

Segundo o parlamentar, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), a servidora levou um tijolada enquanto trabalhava na unidade de saúde Jesuíno Lins. Segundo Cruz, uma pessoa que teria transtornos mentais, adentrou a unidade, ameaçando profissionais e pacientes e “lançou um tijolo na face da colega que desmaiou e teve uma fissura”. Ela está sendo acompanhada por um cirurgião.

Foto: Reprodução/Instagram

“È uma situação preocupante que reflete a insegurança no nosso estado e a insegurança que os profissionais de saúde passam. Essa mãe de família estava e seu horário de trabalho. Trago essa situação para a Casa pois isso não acontece só em Cruzeiro do Sul, mas no Acre inteiro, mais uma vez clamo pelos responsáveis pela segurança pública que reforce a segurança nas unidades de saúde”, pediu.

Adailton disse que a situação poderia ter sido ainda mais grave. “Ela tem uma filha de 5 anos que quando viu as imagens caiu em prantos e nós não podemos deixar isso passar em branco. Essa rotina tem que acabar. Os órgãos precisam trazer segurança para nossos profissionais e para população, não adianta operacionalizar a segurança com fuzil, bala, colete e viaturas se não tem ações preventivas, principalmente nos órgãos que assistem nossa população. Trago para a Casa esse debate pois nunca vamos nos calar enquanto um pai e uma mãe de família estiver sendo ameaçado e agredido no exercício de sua função”, finalizou o vereador.

