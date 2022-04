Shopping recebe exposição de ogros gigantes em alusão à mitologia europeia

Exposição medieval apresenta ogros gigantes em shopping de Rio Branco — Foto: Asscom/Via Verde Shopping https://0f7018d55894f75355c6a9a3a127a20d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Gigantes medievais tomam conta dos corredores do Via Verde Shopping, em Rio Branco, em uma exposição que foi inaugurada nesse domingo (17) e segue até o dia 5 de junho, com cinco personagens que compõem criaturas místicas da mitologia europeia.

O objetivo é levar diversão aos clientes que podem apreciar os ogros, fazer uma foto com as crianças. Além disso, aos finais de semana será acrescentada à programação contação de história, a partir do dia 23 de abril, das 16h às 17h com curiosidades sobre o mundo medieval.

Vinícius Teixeira, gerente de marketing do shopping, disse que para participar da contação de história é preciso fazer a inscrição por meio do site. São duas sessões aos sábados e duas aos domingos, com 15 vagas em cada uma delas.

“O evento do Orcs é uma exposição contemplativa de ogros gigantes que na mitologia, histórias medievais da terra média, fazem parte da ficção. Então, são cinco personagens grandes e tem um bebezinho Orc e conta a história de uma vila de Orcs. Trazer essa exposição para Rio Branco é inédito e é muito legal proporcionar isso aos clientes”, disse.

Pelo menos 5 personagens da mitologia europeia fazem parte da exposição — Foto: Asscom/Via Verde Shopping

Na exposição estão os seguintes personagens:

Gratuk, o desbravador da tribo, é o responsável para encontrar alimento, abrigo e novos meios de defesa;

Dadur é o elemento surpresa do grupo, vigia e espreita sem ser percebido, apesar de possuir um tamanho descomunal;

Dahkgrom, o comilão do grupo, está sempre com fome e disposto a caçar os maiores animais para fazer um grande churrasco;

Gulgash, líder da tribo, é um Orc que conduz e protege a todos das ameaças que possam surgir;

Drakoah é uma fêmea forte e guerreira que defende seu bebê dos perigos; e o Thak é o valente e divertido bebê da tribo.

