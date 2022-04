No Dia do Exército, governador exalta contribuição da instituição militar no desenvolvimento do Acre

O 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º Bis) celebrou, na noite desta terça-feira, 19, em Rio Branco, o Dia do Exército. A cerimônia foi marcada por homenagens aos militares e a formatura de 190 recrutas, que ingressaram as fileiras da instituição. Convidado de honra, o governador Gladson Cameli participou das comemorações.

A cerimônia foi marcada por homenagens aos militares e a formatura de 190 recrutas. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Grande admirador do Exército Brasileiro, o chefe do Executivo lembrou da relevância histórica que o órgão militar desempenhou em prol do desenvolvimento do Acre. Cameli aproveitou ainda a ocasião para reiterar o apoio do governo na fiscalização da região fronteiriça.

“Sou de Cruzeiro do Sul e aprendi muito cedo a valorizar o trabalho dos nossos bravos soldados e oficiais do Exército, que sempre prestaram relevantes serviços às comunidades do Juruá. Fiquem certos de que podem contar com o Estado na proteção de nossas fronteiras”, pontuou o governador.

Solenidade foi marcada pela formatura de 190 recrutas, que ingressaram na instituição. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Em seu pronunciamento, o comandante do 4º Bis, tenente-coronel Guilherme Naves, comemorou o retorno das atividades presenciais. Por conta da pandemia de covid-19, as solenidades militares com a participação do público estavam suspensas há mais de dois anos no batalhão.

“Ter os nossos familiares de volta conosco e nos prestigiando é extremamente importante após esse longo período de afastamento. Com certeza, esse é um dia de muita felicidade. Quanto ao Exército, estamos sempre prontos para atender às demandas da sociedade”, declarou.

Devido à pandemia, a formatura do soldado Marcos Almeida ocorreu somente dois anos após sua incorporação ao Exército. “Esse momento está sendo muito significativo e era bastante aguardado pela tropa. A presença da nossa família é muito especial”, revela.

Militares foram homenageados com medalhas durante a solenidade Foto: Marcos Vicentti/Secom

O evento também foi prestigiado pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes; pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos; pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima; e pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, Getúlio Azevedo; entre outras autoridades.

