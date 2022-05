Sucesso na largada, Petecão lança caravana para construção do Plano de Governo no interior

O pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), tem se dedicado a conversar com diferentes segmentos da sociedade em busca de construir o seu Plano de Governo. Agora, Petecão inicia sua caravana rumo as regionais do Juruá e Tarauacá/ Envira.

A comitiva vai percorrer as cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó. O objetivo é conversar com a população e discutir ações que irão direcionar o mandato de Petecão, se for eleito nas próximas eleições.

Petecão tem recebido sugestões de várias categorias. A primeira contribuição veio de um grupo de professores da Ufac. O material entregue a Petecão contou com proposta de diferentes eixos. Logo depois, foi a vez de um grupo ligado a cultura, além de líderes evangélicos, que também deixaram suas opiniões, principalmente na área social.

Petecão lançou uma plataforma para garantir a participação popular na construção deste conjunto de propostas. A comunidade tem recebido com entusiasmo a iniciativa, o site tem contabilizado mais de 100 sugestões por dia.

“Nós vamos discutir o plano de governo em todas as regionais do estado, do município mais acessível ao mais isolado. Não adianta fazer plano de governo mirabolante e depois não cumprir nada. O nosso objeto é fazer um plano enxuto, que possamos executar”, garantiu o pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão.

Petecão informa que qualquer pessoa da sociedade pode deixar sua sugestão acessando o site www.petecao.com.br/planodegoverno. A plataforma está recebendo todas as sugestões para, posteriormente, discutir a viabilidade junto a equipe econômica.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp