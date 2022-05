Carta de Jenilson Leite dedicada ao Povo Acreano chega aos bairros de Rio Branco

ASSESSORIA

No mês de março, o pré-candidato a governador do Acre pelo PSB, deputado estadual Jenilson Leite, escreveu uma Carta ao Povo Acreano e desde então, a distribuição tem sido feita por todo o Acre de forma impressa e virtual.

Neste final de semana, Jenilson recebeu diversos registros de moradores do bairro Esperança, em Rio Branco, com o documento onde ele compartilha sua história e sonhos para o estado.

“Fiquei muito feliz com essa demonstração de carinho da população, agradeço a cada um que tem tirado um tempinho para nos conhecer. Os nossos sonhos são os mesmos sonhos que a população tem e esse reconhecimento nos dáum ânimo danado pra gente seguir caminhando, trabalhando e sonhando em ver melhorias para nosso povo”, destacou.

O pré-candidato e seus apoiadores têm percorrido bairros na Capital e outros municípios acreanos para conversar com a população e construir, com base nos diálogos, o seu plano de Governo. Em breve, seu site oficial será lançado com um espaço para que a todos possa enviar sugestões de projetos para todas as áreas.

“Temos andado bastante, porque acreditamos que é assim, com pé no chão e conversando com o povo, que a gente vai de fato entender as suas principais necessidades. É isso o que tenho feito ao longo desses quase oito anos como deputado estadual e posso dizer que conheço bem nosso estado e nossa gente, percorrendo bairros, zona rural, subindo e descendo rios, levando atendimentos e sendo porta-voz do nosso povo na Assembleia Legislativa. Nossa pré-candidatura tem conquistado nossa gente, recebo todos os dias esse apoio e por isso continuamos nossa caminhada, e com fé e Deus e a vontade dos acreanos, vamos ajudar a reconstruir nosso estado”, disse.

